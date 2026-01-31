Лубінець заявив про масове припинення пенсій ВПО через провалену ідентифікацію

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що у січні пенсіонери з-поміж внутрішньо переміщених осіб, яких в Україні понад 1,3 млн, масово залишилися без пенсійних виплат. Причиною стало запровадження додаткової процедури підтвердження, про яку більшість людей дізналися вже після припинення виплат.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис Лубінця.

За словами омбудсмена, з початку року до нього надходили численні звернення громадян щодо призупинення пенсій Пенсійним фондом України. Для відновлення виплат пенсіонери мали підтвердити, що не отримують пенсію від органів РФ, пройшовши електронну ідентифікацію через вебпортал ПФУ з використанням кваліфікованого електронного підпису "Дія.Підпис".

Лубінець наголосив, що більшість літніх людей не мають смартфонів, не користуються застосунком "Дія" і не здатні самостійно створити електронний підпис. Через це пенсіонери були змушені фізично звертатися до відділень Пенсійного фонду, що призвело до черг, паніки та фактичного паралічу роботи установ.

Як приклад омбудсмен навів історію своєї матері — пенсіонерки та ВПО з Волновахи, якій у січні призупинили виплату пенсії не через втрату права, а через непроходження електронної ідентифікації, про необхідність якої її належним чином не поінформували.

"Проблема не в людях. Проблема в тому, що обов’язок держави перевіряти інформацію переклали на самих пенсіонерів, навіть нормально їх про це не повідомивши!", — наголосив Лубінець, додавши, що інформаційна кампанія щодо нових вимог була повністю провалена.

У зв’язку з цим уповноважений звернувся до уряду з вимогою спростити процедуру: продовжити строки підтвердження, забезпечити належне інформування пенсіонерів та використовувати вже наявні державні реєстри замість запровадження додаткових складних механізмів верифікації.

Лубінець підкреслив, що для більшості пенсіонерів ВПО пенсія є єдиним джерелом доходу, і держава зобов’язана гарантувати це право, не ставлячи його в залежність від цифрових навичок літніх людей.

На це відреагував і голова фінкомітету Данило Гетманцев.

"Сором. Інших слів просто не можу знайти. Є випадки, коли права на помилку просто немає. Це саме такий. Ідея діджиталізації - зробити життя наших громадян простішим. Як можна було допустити таке неподобство - це щось поза логікою здорового глузду", - написав він.

Нагадаємо, уряд затвердив бюджет на 2026 рік, у якому на пенсійні виплати закладено 251,3 млрд грн — на 14,4 млрд грн більше, ніж торік. Заплановане збільшення має забезпечити індексацію пенсій у наступному році. Водночас через високий рівень інфляції пенсії відстають від реальності.



