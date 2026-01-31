Лубинец заявил о массовом прекращении пенсий ВПЛ из-за проваленной идентификации

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в январе пенсионеры из внутренне перемещенных лиц, которых в Украине более 1,3 млн, массово остались без пенсионных выплат. Причиной стало введение дополнительной процедуры подтверждения, о которой большинство людей узнали уже после прекращения выплат.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Лубинца.

По словам омбудсмена, с начала года в него поступали многочисленные обращения граждан по приостановке пенсий Пенсионным фондом Украины. Для возобновления выплат пенсионеры должны подтвердить, что не получают пенсию от органов РФ, пройдя электронную идентификацию через вебпортал ПФУ с использованием квалифицированной электронной подписи "Дія.Підпис".

Лубинец подчеркнул, что большинство пожилых людей не имеют смартфонов, не пользуются приложением "Дія" и не способны самостоятельно создать электронную подпись. Поэтому пенсионеры были вынуждены физически обращаться в отделения Пенсионного фонда, что привело к очередям, панике и фактическому параличу работы учреждений.

В качестве примера омбудсмен привел историю своей матери — пенсионерки и ВПЛ из Волновахи, которой в январе приостановили выплату пенсии не из-за потери права, а из-за непрохождения электронной идентификации, о необходимости которой ее должным образом не проинформировали.

"Проблема не в людях. Проблема в том, что обязанность государства проверять информацию перевели на самих пенсионеров, даже нормально их об этом не сообщив!", - подчеркнул Лубинец, добавив, что информационная кампания по новым требованиям была полностью провалена.

В связи с этим уполномоченный обратился к правительству с требованием упростить процедуру: продлить сроки подтверждения, обеспечить надлежащее информирование пенсионеров и использовать уже существующие государственные реестры вместо введения дополнительных сложных верификационных механизмов.

Лубинец подчеркнул, что для большинства пенсионеров ВПЛ пенсия является единственным источником дохода, и государство обязано гарантировать это право, не ставя его в зависимость от цифровых навыков пожилых людей.

На это отреагировал и глава финкомитета Даниил Гетманцев.

"Стыд. Других слов просто не могу найти. Есть случаи, когда права на ошибку просто нет. Это именно такой. Идея диджитализации - сделать жизнь наших граждан проще. Как можно было допустить такое безобразие - это что-то вне логики здравого смысла", - написал он.

Напомним, правительство утвердило бюджет на 2026 год, в котором на пенсионные выплаты заложено 251,3 млрд грн — на 14,4 млрд грн больше, чем в прошлом. Планируемое увеличение должно обеспечить индексацию пенсий в следующем году. В то же время из-за высокого уровня инфляции пенсии отстают от реальности.



