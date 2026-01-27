Пенсионный фонд назвал среднюю зарплату за 2025 год: сколько учтут для исчисления пенсии

Пенсионный фонд официально утвердил средний размер заработной платы по итогам 2025 года. Именно этот показатель будет являться базовым для расчета размера пенсионных выплат.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ПФУ.

Показатель за прошлый год официально зафиксирован на уровне 20653 гривны 55 копеек.

Речь идет о среднем доходе, с которого реально были уплачены страховые взносы в течение всего прошлого года.

Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", этот показатель является ключевым компонентом формулы начисления пенсии.

По данным Пенсионного фонда, на начало октября 2025 года средняя пенсия в Украине составила 6,4 тыс. грн. Но почти треть пенсионеров получают выплаты в размере 3340 грн (69 евро). Еще 4% пенсионеров живут около 2300 гривен в месяц. Каждый четвёртый пенсионер продолжает работать.

При этом средняя пенсия в Украине сейчас составляет лишь 27% от средней заработной платы, тогда как должна быть не менее 40%. Для сравнения, в странах ЕС этот показатель составляет 58%: в Польше это 57%, Румынии – 48%, Греции – 78%.