Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,13

--0,01

EUR

51,06

+0,41

Готівковий курс:

USD

43,20

43,04

EUR

51,31

51,09

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Пенсійний фонд назвав середню зарплату за 2025 рік: скільки врахують для обчислення пенсії

гривні
Пенсійний фонд України оновив дані для обчислення пенсій / Depositphotos

Пенсійний фонд України офіційно затвердив середній розмір заробітної плати за підсумками 2025 року. Саме цей показник буде базовим для розрахунку розміру пенсійних виплат.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ПФУ.

Показник за минулий рік офіційно зафіксовано на рівні 20 653 гривні 55 копійок.

Йдеться про середній дохід, з якого реально було сплачено страхові внески протягом усього минулого року.

Згідно із законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", цей показник є ключовим компонентом формули нарахування пенсії. 

У грудні 2025 року показник середньої зарплати здійснив помітний стрибок, сягнувши 24 292,88 грн. Лише за один місяць він додав понад 3 тисячі грн, а загалом з початку року зріс на 5 632 грн.  

Фото 2 — Пенсійний фонд назвав середню зарплату за 2025 рік: скільки врахують для обчислення пенсії

За даними Пенсійного фонду, станом на початок жовтня 2025 року середня пенсія в Україні становила 6,4 тис. грн. Але майже третина пенсіонерів отримують виплати у розмірі 3340 грн (69 євро). Ще 4% пенсіонерів живуть на близько 2300 гривень на місяць. Кожен четвертий пенсіонер продовжує працювати. 

При цьому середня пенсія в Україні наразі становить лише 27% від середньої заробітної плати, тоді як має бути не менше ніж 40%. Для порівняння, у країнах ЄС цей показник становить 58%: у Польщі це 57%, у Румунії – 48%, у Греції – 78%.

Автор:
Тетяна Бесараб