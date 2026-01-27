- Категорія
Пенсійний фонд назвав середню зарплату за 2025 рік: скільки врахують для обчислення пенсії
Пенсійний фонд України офіційно затвердив середній розмір заробітної плати за підсумками 2025 року. Саме цей показник буде базовим для розрахунку розміру пенсійних виплат.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ПФУ.
Показник за минулий рік офіційно зафіксовано на рівні 20 653 гривні 55 копійок.
Йдеться про середній дохід, з якого реально було сплачено страхові внески протягом усього минулого року.
Згідно із законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", цей показник є ключовим компонентом формули нарахування пенсії.
У грудні 2025 року показник середньої зарплати здійснив помітний стрибок, сягнувши 24 292,88 грн. Лише за один місяць він додав понад 3 тисячі грн, а загалом з початку року зріс на 5 632 грн.
За даними Пенсійного фонду, станом на початок жовтня 2025 року середня пенсія в Україні становила 6,4 тис. грн. Але майже третина пенсіонерів отримують виплати у розмірі 3340 грн (69 євро). Ще 4% пенсіонерів живуть на близько 2300 гривень на місяць. Кожен четвертий пенсіонер продовжує працювати.
При цьому середня пенсія в Україні наразі становить лише 27% від середньої заробітної плати, тоді як має бути не менше ніж 40%. Для порівняння, у країнах ЄС цей показник становить 58%: у Польщі це 57%, у Румунії – 48%, у Греції – 78%.