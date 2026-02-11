"Пенсии не отменены": ПФУ возобновил выплаты украинцам, прошедшим физическую идентификацию

В Украине идет процесс физической идентификации пенсионеров, проживающих на временно оккупированных территориях (ВОТ) или имеющих статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). На сегодня выплаты уже возобновлены для 68 тысяч человек. Срок процедуры идентификации продлен до 1 апреля 2026 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин во время брифинга в "Укринформе".

"На сегодняшний день уже возобновлены выплаты для 68 тыс. человек. Я подчеркиваю, что пенсии не отменены, они исключительно приостановлены до момента, когда мы, как государство, сможем идентифицировать человека", — отмечает министр.

В общей сложности идентификацию должны были пройти около 1 млн граждан. По данным на 1 января, процедуру не завершили 260 тысяч человек, из которых 70 тысяч не подали декларацию о неполучении выплат от РФ.



Как пройти идентификацию?

Пенсионеры могут подтвердить личность одним из доступных методов:

личное обращение в сервисные центры ПФУ;

видеоидентификация через вебпортал ПФУ;

авторизация на портале с помощью "Дія.Підпис";

обращение в консульство (для тех, кто находится за границей).

Что касается декларации о неполучении выплат от РФ, ее можно подать в письменном виде в отделениях ПФУ или "Укрпочты" или дистанционно в личном кабинете на портале ПФУ.

Средства зарезервированы

Средства для лиц, чьи выплаты приостановлены, зарезервированы в бюджете. "Бюджет Пенсионного фонда утвержден с учетом выплат тем, по ком сейчас они приостановлены", — отметил Улютин.

После 1 апреля выплаты лицам, не подающим декларацию, будут приостановлены. Чтобы избежать необходимости ежегодного подтверждения лица нужно изменить платежные реквизиты. По словам министра, пенсионерам с ВОТ или со статусом ВПЛ не нужно ежегодно проходить идентификацию, если они переведут свои счета на подконтрольную территорию.

Ранее, в полномочный Верховной Раде Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в январе пенсионеры из внутренне перемещенных лиц, которых в Украине более 1,3 млн, массово остались без пенсионных выплат. Причиной стало введение дополнительной процедуры подтверждения, о которой большинство людей узнали уже после прекращения выплат.