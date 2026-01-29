Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,77

--0,19

EUR

51,23

-0,00

Готівковий курс:

USD

43,10

42,95

EUR

51,55

51,30

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Пенсійна прірва": до п’яти тисяч гривень отримувала половина українських пенсіонерів у 2025 році

пенсіонерка
У 2025 році до 5 тис. грн отримували 54,95% пенсіонерів. / Freepik

У 2025 році до 5 тисяч грн отримували 54,95% пенсіонерів, у 2024 році – 62,32%. Тобто за рік 7,37% пенсіонерів почали отримували пенсії вище 5 тисяч грн. Ще понад третина українців виживали на пенсії до 4 тисячі грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

10,2 млн пенсіонерів у середньому отримували 6544,62 грн. Водночас торік 15,41% пенсіонерів отримували пенсію вище 10 тис. грн, у 2024 році – 12,20%. За рік кількість людей, що отримують понад 10 тис. грн, зросла на 3,21%. 

"Поряд з цим існує пенсійна прірва – поки одні отримують мізерні виплати після десятиліть трудового стажу, інші отримують сотні тисяч гривень, і оформлюють пенсії у 30 років", — зазначив політик.

34,74% все ще отримують пенсії до 4 тис. грн (тобто до 95$). У сучасних реаліях цього ледь вистачає на базові потреби.

Гетманцев наголосив, що пенсійна реформа вкрай необхідна. З суттєвим підвищенням мінімальної пенсії та відповідним переглядом виплат, з системою заміщення трудових доходів на рівні не менше 40%, зі скасуванням несправедливих кланових привілеїв.

"Переконаний, що разом із Міністром соцполітики Денисом Улютіним маємо підготувати рішення про підвищення мінімальної пенсії щонайменше удвічі вже в березні цього року, додатково до індексації. Ресурс для цього в Пенсійному фонді є", — підкреслив нардеп.

Виплати по регіонам

За даними Пенсійного фонду України, середній розмір пенсійних виплат по регіонам станом на 1 січня 2026 року досить неоднорідний. Різниця між найвищою виплатою (Київ) та найнижчою (Тернопільська область) становить майже 3 919 грн.

Регіони з виплатами вище середнього (грн):

  • Київ — 8 981,20; 
  • Донецька область — 8 007,17; 
  • Луганська — 7 481,18; 
  • Дніпропетровська — 7 269,41; 
  • Київська — 6 926,83; 
  • Запорізька — 6 785,93.

Регіони з виплатами нижче середнього (грн):

  • Харківська область — 6 540,39; 
  • Житомирська — 6 469,42; 
  • Полтавська — 6 431,73; 
  • Рівненська — 6 380,37; 
  • Одеська — 6 317,71; 
  • Миколаївська — 6 241,56; 
  • Волинська — 6 084,56; 
  • Чернігівська — 6 082,64; 
  • Сумська — 5 968; 
  • Львівська — 5 966,4; 
  • Кіровоградська — 5 887,7; 
  • Черкаська — 5 780,84; 
  • Вінницька — 5 715,94; 
  • Хмельницька — 5 654,94; 
  • Івано-Франківська — 5 608,07; 
  • Херсонська — 5 541,45; 
  • Закарпатська — 5 309,90; 
  • Чернівецька — 5 239,11; 
  • Тернопільська — 5 062,66.

Раніше повідомлялося, що середня пенсія в Україні за рік зросла на 13%. Кожен п'ятий український пенсіонер отримує, близько 4,5 тисячі грн пенсії

Автор:
Тетяна Ковальчук