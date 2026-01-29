"Пенсійна прірва": до п’яти тисяч гривень отримувала половина українських пенсіонерів у 2025 році

У 2025 році до 5 тисяч грн отримували 54,95% пенсіонерів, у 2024 році – 62,32%. Тобто за рік 7,37% пенсіонерів почали отримували пенсії вище 5 тисяч грн. Ще понад третина українців виживали на пенсії до 4 тисячі грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

10,2 млн пенсіонерів у середньому отримували 6544,62 грн. Водночас торік 15,41% пенсіонерів отримували пенсію вище 10 тис. грн, у 2024 році – 12,20%. За рік кількість людей, що отримують понад 10 тис. грн, зросла на 3,21%.

"Поряд з цим існує пенсійна прірва – поки одні отримують мізерні виплати після десятиліть трудового стажу, інші отримують сотні тисяч гривень, і оформлюють пенсії у 30 років", — зазначив політик.

34,74% все ще отримують пенсії до 4 тис. грн (тобто до 95$). У сучасних реаліях цього ледь вистачає на базові потреби.

Гетманцев наголосив, що пенсійна реформа вкрай необхідна. З суттєвим підвищенням мінімальної пенсії та відповідним переглядом виплат, з системою заміщення трудових доходів на рівні не менше 40%, зі скасуванням несправедливих кланових привілеїв.

"Переконаний, що разом із Міністром соцполітики Денисом Улютіним маємо підготувати рішення про підвищення мінімальної пенсії щонайменше удвічі вже в березні цього року, додатково до індексації. Ресурс для цього в Пенсійному фонді є", — підкреслив нардеп.

Виплати по регіонам

За даними Пенсійного фонду України, середній розмір пенсійних виплат по регіонам станом на 1 січня 2026 року досить неоднорідний. Різниця між найвищою виплатою (Київ) та найнижчою (Тернопільська область) становить майже 3 919 грн.

Регіони з виплатами вище середнього (грн):

Київ — 8 981,20;

Донецька область — 8 007,17;

Луганська — 7 481,18;

Дніпропетровська — 7 269,41;

Київська — 6 926,83;

Запорізька — 6 785,93.

Регіони з виплатами нижче середнього (грн):

Харківська область — 6 540,39;

Житомирська — 6 469,42;

Полтавська — 6 431,73;

Рівненська — 6 380,37;

Одеська — 6 317,71;

Миколаївська — 6 241,56;

Волинська — 6 084,56;

Чернігівська — 6 082,64;

Сумська — 5 968;

Львівська — 5 966,4;

Кіровоградська — 5 887,7;

Черкаська — 5 780,84;

Вінницька — 5 715,94;

Хмельницька — 5 654,94;

Івано-Франківська — 5 608,07;

Херсонська — 5 541,45;

Закарпатська — 5 309,90;

Чернівецька — 5 239,11;

Тернопільська — 5 062,66.

Раніше повідомлялося, що середня пенсія в Україні за рік зросла на 13%. Кожен п'ятий український пенсіонер отримує, близько 4,5 тисячі грн пенсії