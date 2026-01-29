- Категорія
"Пенсійна прірва": до п’яти тисяч гривень отримувала половина українських пенсіонерів у 2025 році
У 2025 році до 5 тисяч грн отримували 54,95% пенсіонерів, у 2024 році – 62,32%. Тобто за рік 7,37% пенсіонерів почали отримували пенсії вище 5 тисяч грн. Ще понад третина українців виживали на пенсії до 4 тисячі грн.
Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
10,2 млн пенсіонерів у середньому отримували 6544,62 грн. Водночас торік 15,41% пенсіонерів отримували пенсію вище 10 тис. грн, у 2024 році – 12,20%. За рік кількість людей, що отримують понад 10 тис. грн, зросла на 3,21%.
"Поряд з цим існує пенсійна прірва – поки одні отримують мізерні виплати після десятиліть трудового стажу, інші отримують сотні тисяч гривень, і оформлюють пенсії у 30 років", — зазначив політик.
34,74% все ще отримують пенсії до 4 тис. грн (тобто до 95$). У сучасних реаліях цього ледь вистачає на базові потреби.
Гетманцев наголосив, що пенсійна реформа вкрай необхідна. З суттєвим підвищенням мінімальної пенсії та відповідним переглядом виплат, з системою заміщення трудових доходів на рівні не менше 40%, зі скасуванням несправедливих кланових привілеїв.
"Переконаний, що разом із Міністром соцполітики Денисом Улютіним маємо підготувати рішення про підвищення мінімальної пенсії щонайменше удвічі вже в березні цього року, додатково до індексації. Ресурс для цього в Пенсійному фонді є", — підкреслив нардеп.
Виплати по регіонам
За даними Пенсійного фонду України, середній розмір пенсійних виплат по регіонам станом на 1 січня 2026 року досить неоднорідний. Різниця між найвищою виплатою (Київ) та найнижчою (Тернопільська область) становить майже 3 919 грн.
Регіони з виплатами вище середнього (грн):
- Київ — 8 981,20;
- Донецька область — 8 007,17;
- Луганська — 7 481,18;
- Дніпропетровська — 7 269,41;
- Київська — 6 926,83;
- Запорізька — 6 785,93.
Регіони з виплатами нижче середнього (грн):
- Харківська область — 6 540,39;
- Житомирська — 6 469,42;
- Полтавська — 6 431,73;
- Рівненська — 6 380,37;
- Одеська — 6 317,71;
- Миколаївська — 6 241,56;
- Волинська — 6 084,56;
- Чернігівська — 6 082,64;
- Сумська — 5 968;
- Львівська — 5 966,4;
- Кіровоградська — 5 887,7;
- Черкаська — 5 780,84;
- Вінницька — 5 715,94;
- Хмельницька — 5 654,94;
- Івано-Франківська — 5 608,07;
- Херсонська — 5 541,45;
- Закарпатська — 5 309,90;
- Чернівецька — 5 239,11;
- Тернопільська — 5 062,66.
Раніше повідомлялося, що середня пенсія в Україні за рік зросла на 13%. Кожен п'ятий український пенсіонер отримує, близько 4,5 тисячі грн пенсії