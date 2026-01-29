- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
"Пенсионная пропасть": до пяти тысяч гривен получала половина украинских пенсионеров в 2025 году
В 2025 году до 5 тысяч гривен получали 54,95% пенсионеров, в 2024 году – 62,32%. То есть, за год 7,37% пенсионеров начали получать пенсии выше 5 тысяч грн. Еще более трети украинцев выживали на пенсии до 4 тысяч грн.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
10,2 млн. пенсионеров в среднем получали 6544,62 грн. В то же время, в прошлом году 15,41% пенсионеров получали пенсию выше 10 тыс. грн, в 2024 году – 12,20%. За год количество людей, получающих более 10 тыс. грн, выросло на 3,21%.
"Наряду с этим существует пенсионная пропасть – пока одни получают мизерные выплаты после десятилетий трудового стажа, другие получают сотни тысяч гривен и оформляют пенсии в 30 лет", — отметил политик.
34,74% все еще получают пенсии до 4 тыс. грн (т.е. до 95$). В современных реалиях этого едва хватает на базовые нужды.
Гетманцев подчеркнул, что пенсионная реформа очень необходима. С существенным повышением минимальной пенсии и соответствующим пересмотром выплат, системой замещения трудовых доходов на уровне не менее 40%, с отменой несправедливых клановых привилегий.
"Убежден, что вместе с Министром соцполитики Денисом Улютиным должны подготовить решение о повышении минимальной пенсии по меньшей мере вдвое уже в марте этого года, дополнительно к индексации. Ресурс для этого в Пенсионном фонде есть", - подчеркнул нардеп.
Выплаты по регионам
По данным Пенсионного фонда Украины, средний размер пенсионных выплат по регионам по состоянию на 1 января 2026 достаточно неоднороден. Разница между высокой выплатой (Киев) и самой низкой (Тернопольская область) составляет почти 3 919 грн.
Регионы с выплатами выше среднего (грн):
- Киев - 8 981,20;
- Донецкая область - 8 007,17;
- Луганская - 7 481,18;
- Днепропетровская - 7 269,41;
- Киевская - 6 926,83;
- Запорожская – 6 785,93.
Регионы с выплатами ниже среднего (грн):
- Харьковская область - 6 540,39;
- Житомирская - 6 469,42;
- Полтавская - 6 431,73;
- Ровенская - 6 380,37;
- Одесская - 6 317,71;
- Николаевская - 6 241,56;
- Волынская - 6 084,56;
- Черниговская - 6 082,64;
- Сумская - 5 968;
- Львовская - 5 966,4;
- Кировоградская - 5 887,7;
- Черкасская - 5 780,84;
- Винницкая - 5 715,94;
- Хмельницкая - 5 654,94;
- Ивано-Франковская - 5 608,07;
- Херсонская - 5 541,45;
- Закарпатская - 5 309,90;
- Черновицкая – 5 239,11;
- Тернопольская - 5 062,66.
Ранее сообщалось, что средняя пенсия в Украине за год выросла на 13%. Каждый пятый украинский пенсионер получает около 4,5 тысячи грн пенсии