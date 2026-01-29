"Пенсионная пропасть": до пяти тысяч гривен получала половина украинских пенсионеров в 2025 году

В 2025 году до 5 тысяч гривен получали 54,95% пенсионеров, в 2024 году – 62,32%. То есть, за год 7,37% пенсионеров начали получать пенсии выше 5 тысяч грн. Еще более трети украинцев выживали на пенсии до 4 тысяч грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

10,2 млн. пенсионеров в среднем получали 6544,62 грн. В то же время, в прошлом году 15,41% пенсионеров получали пенсию выше 10 тыс. грн, в 2024 году – 12,20%. За год количество людей, получающих более 10 тыс. грн, выросло на 3,21%.

"Наряду с этим существует пенсионная пропасть – пока одни получают мизерные выплаты после десятилетий трудового стажа, другие получают сотни тысяч гривен и оформляют пенсии в 30 лет", — отметил политик.

34,74% все еще получают пенсии до 4 тыс. грн (т.е. до 95$). В современных реалиях этого едва хватает на базовые нужды.

Гетманцев подчеркнул, что пенсионная реформа очень необходима. С существенным повышением минимальной пенсии и соответствующим пересмотром выплат, системой замещения трудовых доходов на уровне не менее 40%, с отменой несправедливых клановых привилегий.

"Убежден, что вместе с Министром соцполитики Денисом Улютиным должны подготовить решение о повышении минимальной пенсии по меньшей мере вдвое уже в марте этого года, дополнительно к индексации. Ресурс для этого в Пенсионном фонде есть", - подчеркнул нардеп.

Выплаты по регионам

По данным Пенсионного фонда Украины, средний размер пенсионных выплат по регионам по состоянию на 1 января 2026 достаточно неоднороден. Разница между высокой выплатой (Киев) и самой низкой (Тернопольская область) составляет почти 3 919 грн.

Регионы с выплатами выше среднего (грн):

Киев - 8 981,20;

Донецкая область - 8 007,17;

Луганская - 7 481,18;

Днепропетровская - 7 269,41;

Киевская - 6 926,83;

Запорожская – 6 785,93.

Регионы с выплатами ниже среднего (грн):

Харьковская область - 6 540,39;

Житомирская - 6 469,42;

Полтавская - 6 431,73;

Ровенская - 6 380,37;

Одесская - 6 317,71;

Николаевская - 6 241,56;

Волынская - 6 084,56;

Черниговская - 6 082,64;

Сумская - 5 968;

Львовская - 5 966,4;

Кировоградская - 5 887,7;

Черкасская - 5 780,84;

Винницкая - 5 715,94;

Хмельницкая - 5 654,94;

Ивано-Франковская - 5 608,07;

Херсонская - 5 541,45;

Закарпатская - 5 309,90;

Черновицкая – 5 239,11;

Тернопольская - 5 062,66.

Ранее сообщалось, что средняя пенсия в Украине за год выросла на 13%. Каждый пятый украинский пенсионер получает около 4,5 тысячи грн пенсии