В Украине пересчитают пенсии с 1 марта: на сколько вырастут выплаты

В Украине проиндексируют всем пенсионерам пенсии на 12,1% с 1 марта. Это на 4% больше индекса инфляции предыдущего года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин в интервью "Украинскому радио".

Выплаты пересчитают с 1 марта

"Что касается именно индексации пенсии. В текущем году мы планируем осуществить индексацию на 12.1%. Это на 4% больше индекса инфляции предыдущего года. Осуществление перерасчета будет с 1 марта", - отметил министр.

По его словам, завершается разработка нормативного акта, необходимого для осуществления перерасчета.

"Мы завершаем подсчеты, саму разработку нормативного акта, который будет подан на Кабмин, и всем пенсионерам будет произведен перерасчет", - подчеркнул Улютин.

Об индексации пенсий

Индексация пенсий предусмотрена законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», который вступил в силу в 2004 году. В 2014–2016 годах из-за сложной финансово-экономической ситуации индексация не проводилась.

В 2017 году после пенсионной реформы норму по индексации возобновили. С 2019 года перерасчет производится по решению правительства с учетом темпов роста потребительских цен и средней заработной платы.

В предыдущие годы индексация пенсий составляла:

2021 год - 11%,

2022 год - 14%,

2023 год - 19,7%,

2024 год - 7,96%,

2025 год - 11,5%.

Минимальная пенсия вырастет до 6 тысяч гривен

Ранее Улютин сообщал, что правительство работает над пенсионной реформой, обеспечивающей более справедливые выплаты. Предполагается, что украинцы будут получать три пенсии вместо одной, а минимальная вырастет до 6 тысяч гривен.

Министр подчеркнул, что повышение пенсий до 6 тысяч гривен коснется как минимум трети пенсионеров, но при условии реформы солидарной системы .

По данным Пенсионного фонда, на начало октября 2025 года средняя пенсия в Украине составила 6,4 тыс. грн. Но почти треть пенсионеров получают выплаты в размере 3340 грн (69 евро). Еще 4% пенсионеров живут около 2300 гривен в месяц. Каждый четвёртый пенсионер продолжает работать.

При этом средняя пенсия в Украине сейчас составляет лишь 27% от средней заработной платы, тогда как должна быть не менее 40%. Для сравнения, в странах ЕС этот показатель составляет 58%: в Польше это 57%, Румынии – 48%, Греции – 78%.