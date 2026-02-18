Не всем пенсионерам повысят выплаты с 1 марта: кого обойдет индексация

С 1 марта в Украине будет проведена ежегодная индексация пенсий, однако повышение получат не все. В частности, без доплат останутся отдельные категории пенсионеров.

Как пишет Delo.ua, об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил министр социальной политики Денис Улютин.

Кому не повысят пенсию с 1 марта

С 1 марта пенсии для большинства украинцев будут проиндексированы на 12,1%.

В то же время повышение не коснется отдельных категорий:

без изменений останутся выплаты прокурорам;

судьям в отставке;

пенсионерам, получающим максимальную пенсию (25 950 грн);

пенсионерам, чьи пенсии ранее были доведены до минимального гарантированного уровня.

Стоит отметить, что коэффициент индексации на 4% превышает уровень инфляции за прошлый год.

Об индексации пенсий

Индексация пенсий предусмотрена законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", который вступил в силу в 2004 году. В 2014–2016 годах из-за сложной финансово-экономической ситуации индексация не проводилась.

В 2017 году после пенсионной реформы норму по индексации возобновили. С 2019 года перерасчет производится по решению правительства с учетом темпов роста потребительских цен и средней заработной платы.

В предыдущие годы индексация пенсий составляла:

2021 год - 11%,

2022 год - 14%,

2023 год - 19,7%,

2024 год - 7,96%,

2025 год - 11,5%.

Минимальная пенсия вырастет до 6 тысяч гривен

Ранее Улютин сообщал, что правительство работает над пенсионной реформой, обеспечивающей более справедливые выплаты. Предполагается, что украинцы будут получать три пенсии вместо одной, а минимальная вырастет до 6 тысяч гривен.

Министр подчеркнул, что повышение пенсий до 6 тысяч гривен коснется как минимум трети пенсионеров, но при условии реформы солидарной системы .

По данным Пенсионного фонда, на начало октября 2025 года средняя пенсия в Украине составила 6,4 тыс. грн. Но почти треть пенсионеров получают выплаты в размере 3340 грн (69 евро). Еще 4% пенсионеров живут около 2300 гривен в месяц. Каждый четвёртый пенсионер продолжает работать.

При этом средняя пенсия в Украине сейчас составляет лишь 27% от средней заработной платы, тогда как должна быть не менее 40%. Для сравнения, в странах ЕС этот показатель составляет 58%: в Польше это 57%, Румынии – 48%, Греции – 78%.