2,8 млн пенсіонерів змушені працювати, бо отримують менше прожиткового мінімуму - дослідження

Майже 3 млн українських пенсіонерів (27,6% від загальної кількості) продовжують працювати у 2025 році, оскільки державні виплати покривають менше половини фактичних витрат на життя.

Про це повідомляєDelo.ua з посиланням на дані KSE Institute.

Кількість працюючих пенсіонерів в Україні сягнула максимуму за останні роки: якщо у 2021 році додатковий заробіток шукали 2,67 млн осіб похилого віку, то зараз цей показник зріс до 2,8 млн. Така тенденція свідчить про гостру потребу літніх людей у додаткових джерелах доходу.

За даними дослідження KSE, у 2025 році витрати на пенсії залишилися стабільними: скорочення кількості пенсіонерів компенсували індексацією та зростанням середніх виплат.

Проте офіційні соціальні стандарти все ще суттєво відстають від реальності. Через інфляцію у 11,2% фактична вартість життя зросла до $228, тоді як законний прожитковий мінімум становить лише $70, а мінімальна зарплата — $192.

Більше половини пенсіонерів отримують практично вдвічі менше, ніж фактичний прожитковий мінімум (середня — $104, мінімальна — $57). Це змушує 2,8 млн українців працювати і на пенсії.

Інфографіка: KSE Institute

Зазначається, що навантаження на солідарну систему досягло пікових значень. Сьогодні на 10,7 млн офіційно працюючих припадає майже стільки ж пенсіонерів — 10,2 млн. Окрім того, зростає кількість категорій, що потребують соціальної підтримки:

1,7 млн ветеранів (у 2,4 раза більше, ніж у 2021 році);

ветеранів (у 2,4 раза більше, ніж у 2021 році); 3,6 млн осіб з інвалідністю;

осіб з інвалідністю; 4,6 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Водночас кількість платників податків скоротилася на 1,3 млн осіб порівняно з довоєнним періодом.

"Поки соціальні фонди отримують надходження ЄСВ із зарплат військових, ситуація тимчасово краща. Так, у 2025 році на соціальний захист вдалось акумулювати $28,2 млрд. Але після війни зарплати в секторі оборони ймовірно скоротяться. А разом з ними – надходження для виплат", - йдеться у повідомленні KSE Institute.

Нагадаємо, за даними Пенсійного фонду України, 6 544 грн складає наразі середня пенсія в Україні. За рік виплата зросла на 13%. Кожен п'ятий український пенсіонер отримує, в середньому, близько 4,5 тисячі грн пенсії. 63 тисячі пенсіонерів отримують виплати нижче прожиткового мінімуму, а 261 тисяча на рівні — 2 361 грн.