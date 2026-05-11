Роботодавці не можуть знайти працівників: в Україні запускають програму стажування для людей старше 50 років

Уряд України запускає національну програму “Досвід має значення”, яка допоможе людям віком 50+ повернутися на ринок праці. Ініціатива передбачає навчання, стажування та подальше працевлаштування на тлі гострого дефіциту кадрів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Досвід замість віку

Дефіцит кваліфікованих кадрів уже став одним із найсерйозніших викликів для української економіки. Найгостріше нестачу працівників сьогодні відчувають будівельна галузь та оборонна промисловість, де попит на фахівців надалі лише зростатиме, наголошує Свириденко.

Саме люди залишаються головною опорою економічної стійкості країни в умовах війни та майбутнього відновлення. Тому держава працює над тим, аби створити нові можливості для повернення досвідчених українців на ринок праці та посилити підтримку роботодавців.

З цією метою уряд запускає національну програму стажування для людей віком 50+ — "Досвід має значення".

Програма передбачає три ключові етапи:

Навчання та підготовку до нового етапу в кар’єрі - оновлення резюме, адаптацію до сучасних вимог ринку праці та здобуття практичних навичок.

Зустріч з роботодавцем і обговорення формату співпраці.

Працевлаштування або короткострокове стажування у компанії з можливістю працевлаштування, під час якого кандидат знайомиться з робочим процесом, а роботодавець може оцінити його відповідність посаді.

Програму реалізуємо спільно з Державним центром зайнятості, бізнесом та громадськими партнерами.

Дослідження "Ринок праці після 50 років" засвідчило, що українці старшого віку не втрачають конкурентоспроможності через нестачу досвіду. Навпаки - роботодавці високо цінують їхню відповідальність, стабільність і надійність.

Водночас компанії визнають існування низки бар’єрів під час працевлаштування людей 50+. Зокрема, 65% роботодавців вказують на недостатній рівень цифрових навичок у кандидатів старшого віку, а ще 60% підтверджують вплив вікових стереотипів у процесі найму.

Нагадаємо, в Україні через війну та масовий виїзд молодих кадрів за кордон роботодавці все частіше наймають людей старшого віку. Окрім дефіциту спеціалістів на ринку, на ситуацію впливають і низькі виплати, які змушують пенсіонерів шукати додатковий заробіток для виживання.