Робота з житлом в Україні: зарплати зросли до 30 тис. грн, але попит різко впав

В Україні на зросли зарплати на вакансії, що забезпечують працівників житлом зросли на 20%. Попри це, попит на таку роботу серед українців впав, і кількість таких вакансій за рік теж зменшилась.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX Робота.

Середня зарплата на вакансії, що пропонують проживання, у лютому 2026 року складала 30 тис. грн, рік тому – 25 тис. грн. Водночас кількість таких вакансій цьогоріч зменшилась на 6% – 8 464 проти 9 044 у 2025 році. Щодо попиту на роботу із житлом – за рік він впав на 26%.

Найпопулярніші вакансії з житлом

Найбільше пропозицій припадає на виробничу сферу – 1 569 вакансій із медіанною зарплатою 32,5 тис. грн, що на 18% більше, ніж торік.

Серед інших затребуваних професій:

Охоронці – 645 вакансій, 15,3 тис. грн (+11%)

Водії – 642 вакансії, 42,5 тис. грн (+16%)

Різноробочі (будівництво) – 487 вакансій, 29 тис. грн (+16%)

Вантажники – 404 вакансії, 28,2 тис. грн (+18%)

Доглядальниці – 356 вакансій, 15,4 тис. грн (+2,5%)

Будівельники – 297 вакансій, 50 тис. грн (+11%)

Продавці – 247 вакансій, 25,4 тис. грн (+21%)

Різноробочі (виробництво) – 199 вакансій, 27,5 тис. грн (+3,7%)

Автослюсарі – 172 вакансії, 42,5 тис. грн (без змін)

У більшості категорій спостерігається зростання зарплат, особливо у виробництві, логістиці, будівництві та роздрібній торгівлі. Водночас у частині професій підвищення мінімальне або відсутнє, що може свідчити про баланс між попитом і пропозицією.

Де найбільше вакансій із житлом

Найбільша кількість таких пропозицій зосереджена у центральних і західних регіонах України.

Лідером залишається Київська область – 3 346 вакансій із медіанною зарплатою 31,5 тис. грн (+15% за рік). Це свідчить про високий попит на працівників і активне залучення людей з інших регіонів.

Серед інших регіонів-лідерів:

Дніпропетровська область – 747 вакансій, 26 тис. грн (+16%)

Львівська область – 583 вакансії, 32,5 тис. грн (+1,6%)

Одеська область – 448 вакансій, 27,5 тис. грн (+20%)

Полтавська область – 345 вакансій, 21,5 тис. грн (+16%)

Харківська область – 345 вакансій, 27,5 тис. грн (+17%)

Вінницька область – 285 вакансій, 23 тис. грн (–6%)

Івано-Франківська область – 278 вакансій, 31,3 тис. грн (+19%)

Черкаська область – 275 вакансій, 25 тис. грн (+35%)

Житомирська область – 242 вакансії, 27,3 тис. грн (+25%)

Географія пропозицій загалом залишається стабільною порівняно з минулим роком, але у більшості регіонів фіксується зростання зарплат.

Найменше пропозицій роботи з житлом у Миколаївській області – 91 вакансія, Донецькій – 26 вакансій, Херсонській області – 20 вакансій. Водночас навіть у цих регіонах зарплати зросли – від 18% до 43% у річному вимірі.

Нагадаємо, у сегменті HoReCa відчувається суттєвий дефіцит кадрів – це відзначили 82% опитаного бізнесу, водночас чверть працівників зазначили, що міркують над зміною сфери діяльності.