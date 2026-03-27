Работа с жильем в Украине: зарплаты выросли до 30 тыс. грн, но спрос резко упал

В Украине на выросшие зарплаты на вакансии, обеспечивающие работников жильем, выросли на 20%. Несмотря на это, спрос на такую работу среди украинцев упал, и количество таких вакансий за год тоже уменьшилось.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на OLX Работа.

Средняя зарплата на проживающие вакансии в феврале 2026 года составляла 30 тыс. грн, год назад – 25 тыс. грн. В то же время количество таких вакансий уменьшилось на 6% – 8 464 против 9 044 в 2025 году. Что касается спроса на работу с жильем, то за год он упал на 26%.

Самые популярные вакансии с жильем

Больше всего предложений приходится на производственную сферу – 1 569 вакансий с медианной зарплатой 32,5 тыс. грн, что на 18% больше, чем в прошлом.

Среди других востребованных профессий:

Охранники – 645 вакансий, 15,3 тыс. грн (+11%)

Водители – 642 вакансии, 42,5 тыс. грн (+16%)

Разнорабочий (строительство) – 487 вакансий, 29 тыс. грн (+16%)

Грузчики – 404 вакансии, 28,2 тыс. грн (+18%)

Сиделки – 356 вакансий, 15,4 тыс. грн (+2,5%)

Строители – 297 вакансий, 50 тыс. грн (+11%)

Продавцы – 247 вакансий, 25,4 тыс. грн (+21%)

Разнорабочий (производство) – 199 вакансий, 27,5 тыс. грн (+3,7%)

Автослесари – 172 вакансии, 42,5 тыс. грн (без изменений)

В большинстве категорий наблюдается рост зарплат, особенно в производстве, логистике, строительстве и розничной торговле. В то же время в части профессий повышение минимально или отсутствует, что может свидетельствовать о балансе между спросом и предложением.

Где больше всего вакансий с жильем

Наибольшее количество таких предложений сосредоточено в центральных и западных регионах Украины.

Лидером остается Киевская область – 3346 вакансий с медианной зарплатой 31,5 тыс. грн (+15% в год). Это свидетельствует о высоком спросе на работников и активном привлечении людей из других регионов.

Среди других регионов-лидеров:

Днепропетровская область – 747 вакансий, 26 тыс. грн (+16%)

Львовская область - 583 вакансии, 32,5 тыс. грн (+1,6%)

Одесская область – 448 вакансий, 27,5 тыс. грн (+20%)

Полтавская область – 345 вакансий, 21,5 тыс. грн (+16%)

Харьковская область – 345 вакансий, 27,5 тыс. грн (+17%)

Винницкая область – 285 вакансий, 23 тыс. грн (–6%)

Ивано-Франковская область – 278 вакансий, 31,3 тыс. грн (+19%)

Черкасская область – 275 вакансий, 25 тыс. грн (+35%)

Житомирская область - 242 вакансии, 27,3 тыс. грн (+25%)

География предложений в целом остается стабильной по сравнению с прошлым годом, но в большинстве регионов фиксируется рост зарплат.

Наименьшее количество предложений работы с жильем в Николаевской области – 91 вакансия, Донецкой – 26 вакансий, Херсонской области – 20 вакансий. В то же время даже в этих регионах зарплаты выросли – от 18% до 43% в годовом исчислении.

Напомним, в сегменте HoReCa ощущается существенный дефицит кадров – это отметили 82% опрошенного бизнеса, в то же время, четверть работников отметили, что рассуждают над изменением сферы деятельности.