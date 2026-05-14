Бронирование военнообязанных станет платным или с обязательной службой: детали законопроекта

ВСУ
Бронирование от мобилизации станет платным или с обязательной службой в резерве / Генштаб ВСУ

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий, что бронирование не будет рассматриваться как полное освобождение от мобилизации, а как альтернативная форма участия в обеспечении обороноспособности страны.

Как пишет Delo.ua, соответствующий законопроект №15237 "О справедливом бронировании и участии в обороне" зарегистрирован в парламенте 14 мая.

Документом предлагается внести изменения в статью 25 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Также порядок и критерии бронирования должны быть закреплены на уровне закона.

Платить взносы, служить в резерве или работать на критической инфраструктуре

Депутаты предлагают изменить существующую модель, когда забронированный фактически освобожден от обязанности к подходу, по которому забронированный будет принимать участие в обороне государства в другой форме, сочетая потребности экономики и обороноспособности страны.

Законопроект предусматривает три варианта:

  • работать на критической инфраструктуре (энергетика, транспорт, оборонка и т.п.);
  • служить в резерве и проходить подготовку;
  • делать специальные взносы на оборону – фактически это и есть модель "экономического бронирования".

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, внедрение механизма целевых взносов может стать дополнительным источником финансирования оборонных потребностей государства — в частности, закупки вооружения и обеспечения денежного содержания военнослужащих ВСУ.

Кроме того, в документе предусмотрено, что бессрочной брони больше не будет. Статус забронированного постоянно будет под контролем, чтобы определять, есть ли у человека до сих пор основания для отсрочки.

Законопроект также предлагает создание государственного Реестра забронированных лиц.

Заметим, количество забронированных украинцев за год выросло на 300 тысяч – до 1,3 млн человек. Военные обращались в правительство с просьбой бронировать меньше.

Изменения в бронировании

В последнее время в СМИ участилась информация о том, что в Украине планируется сократить количество забронированных работников на предприятиях.

Одни источники говорят о сокращении квот бронированных на критических предприятиях, другие – о сокращении перечня таких предприятий, третьи – вообще о снятии брони со всех предприятий, за исключением оборонных и энергетических. Также уже анонсируются проверки забронированных.

Заметим, что практически все изменения в порядок бронирования можно ввести постановлением правительства. Но снижение возраста мобилизации должна приниматься Верховной Радой. Так, Кабмин расширил основания для бронирования от мобилизации 100% работников критически важных предприятий в прифронтовых регионах и разрешил бронировать сотрудников производителям дронов разных типов.

Ранее сообщалось, что в Украине фиксируется дефицит кадров на государственной службе - в настоящее время насчитывается около 30,6 тыс. вакантных должностей. Одной из ключевых причин является ограничение на   бронирование военнообязанных работников   на уровне 50%.

Автор:
Светлана Манько