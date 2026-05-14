Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,97

-0,00

EUR

51,50

--0,14

Готівковий курс:

USD

43,90

43,83

EUR

51,80

51,60

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Бронювання військовозобов’язаних стане платним або з обов’язковою службою: деталі законопроєкту

ЗСУ
Бронювання від мобілізації стане платним або з обов’язковою службою в резерві / Генштаб ЗСУ

У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який передбачає, що бронювання не розглядатиметься як повне звільнення від мобілізації, а як альтернативна форма участі в забезпеченні обороноздатності країни.

Як пише Delo.ua, відповідний законопроєкт № 15237 "Про справедливе бронювання та участь у обороні" зареєстровано у парламенті 14 травня.

Документом пропонується внести зміни до статті 25 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".Також порядок і критерії бронювання мають бути закріплені на рівні закону.

Платити внески, служити у резерві чи працювати на критичній інфраструктурі

Депутати пропонують змінити наявну модель, коли заброньований — фактично звільнений від обов’язку, до підходу, за яким заброньований братиме участь в обороні держави в іншій формі, поєднуючи потреби економіки та обороноздатності країни.

Законопроєкт передбачає три варіанти:

  • працювати на критичній інфраструктурі (енергетика, транспорт, оборонка тощо);
  • служити в резерві та проходити підготовку;
  • робити спеціальні внески на оборону — фактично це і є модель "економічного бронювання".

Як наголошується у пояснювальній записці до законопроєкту, запровадження механізму цільових внесків може стати додатковим джерелом фінансування оборонних потреб держави — зокрема закупівлі озброєння та забезпечення грошового утримання військовослужбовців ЗСУ.

Крім того, у документі передбачено, що безстрокової броні більше не буде. Статус заброньованого постійно буде під контролем, щоб визначати, чи людина досі має підстави для відстрочки.

Законопроєкт також пропонує створення державного Реєстру заброньованих осіб. 

Зауважимо, кількість заброньованих українців за рік зросла на 300 тисяч - до 1,3 млн осіб. Військові зверталися до уряду з проханням бронювати менше.

Зміни у бронюванні

Останнім часом в ЗМІ почастішала інформація про те, що в Україні планують скоротити кількість заброньованих працівників на підприємствах.

Одні джерела говорять про скорочення квот броньованих на критичних підприємствах, інші – про скорочення переліку таких підприємств, треті – взагалі про зняття броні з усіх підприємств, за винятком оборонних та енергетичних. Також вже анонсуються перевірки заброньованих.

Зауважимо, що практично всі зміни до порядку бронювання наразі можна запровадити ухвалою уряду. Але  зниження віку мобілізації повинна ухвалювати Верховна Рада. Так Кабмін розширив підстави для бронювання від мобілізації 100% працівників критично важливих підприємств у прифронтових регіонах та дозволив бронювати співробітників виробникам дронів різних типів.

Раніше повідомлялося, що в Україні фіксується дефіцит кадрів на державній службі — наразі налічується близько 30,6 тис. вакантних посад. Однією з ключових причин є обмеження на бронювання військовозобов’язаних працівників на рівні 50%.

Автор:
Світлана Манько