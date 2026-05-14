Бронювання військовозобов’язаних стане платним або з обов’язковою службою: деталі законопроєкту

У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який передбачає, що бронювання не розглядатиметься як повне звільнення від мобілізації, а як альтернативна форма участі в забезпеченні обороноздатності країни.

Як пише Delo.ua, відповідний законопроєкт № 15237 "Про справедливе бронювання та участь у обороні" зареєстровано у парламенті 14 травня.

Документом пропонується внести зміни до статті 25 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".Також порядок і критерії бронювання мають бути закріплені на рівні закону.

Платити внески, служити у резерві чи працювати на критичній інфраструктурі

Депутати пропонують змінити наявну модель, коли заброньований — фактично звільнений від обов’язку, до підходу, за яким заброньований братиме участь в обороні держави в іншій формі, поєднуючи потреби економіки та обороноздатності країни.

Законопроєкт передбачає три варіанти:

працювати на критичній інфраструктурі (енергетика, транспорт, оборонка тощо);

служити в резерві та проходити підготовку;

робити спеціальні внески на оборону — фактично це і є модель "економічного бронювання".

Як наголошується у пояснювальній записці до законопроєкту, запровадження механізму цільових внесків може стати додатковим джерелом фінансування оборонних потреб держави — зокрема закупівлі озброєння та забезпечення грошового утримання військовослужбовців ЗСУ.

Крім того, у документі передбачено, що безстрокової броні більше не буде. Статус заброньованого постійно буде під контролем, щоб визначати, чи людина досі має підстави для відстрочки.

Законопроєкт також пропонує створення державного Реєстру заброньованих осіб.

Зауважимо, кількість заброньованих українців за рік зросла на 300 тисяч - до 1,3 млн осіб. Військові зверталися до уряду з проханням бронювати менше.

Зміни у бронюванні

Останнім часом в ЗМІ почастішала інформація про те, що в Україні планують скоротити кількість заброньованих працівників на підприємствах.

Одні джерела говорять про скорочення квот броньованих на критичних підприємствах, інші – про скорочення переліку таких підприємств, треті – взагалі про зняття броні з усіх підприємств, за винятком оборонних та енергетичних. Також вже анонсуються перевірки заброньованих.

Зауважимо, що практично всі зміни до порядку бронювання наразі можна запровадити ухвалою уряду. Але зниження віку мобілізації повинна ухвалювати Верховна Рада. Так Кабмін розширив підстави для бронювання від мобілізації 100% працівників критично важливих підприємств у прифронтових регіонах та дозволив бронювати співробітників виробникам дронів різних типів.

Раніше повідомлялося, що в Україні фіксується дефіцит кадрів на державній службі — наразі налічується близько 30,6 тис. вакантних посад. Однією з ключових причин є обмеження на бронювання військовозобов’язаних працівників на рівні 50%.