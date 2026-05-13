697,27 млрд грн дохода: какие компании в сфере оптовой торговли заработали больше всего

697,27 млрд грн составил совокупный доход десятки компаний-лидеров в сфере оптовой торговли. Это на 23% больше, чем в прошлом году. За год доход удалось увеличить всем компаниям, а вот прибыль нет. В топ попали 3 компании, торгующие топливом, по 2 компании по табачному бизнесу, фармацевтике и металлургии и 1 продовольственная компания.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

697,27 млрд грн дохода получили ведущие компании в сфере оптовой торговли, вошедшие в "Индекс Опендатабота"2026. В то же время «входной билет» в десятку также подорожал: если в прошлом году для попадания в рейтинг было достаточно 38 млрд грн дохода, то теперь почти 43 млрд грн.

Больше всего в десятке топливных компаний сразу три. По два представителя имеют табачный, фармацевтический и металлургический бизнесы. А вот продовольственный сектор в этом году представлен одной компанией.

Кто в рейтинге

По данным аналитиков, второй год подряд первое место удерживает компания " ДЛ Солюшн", занимающаяся торговлей табачными изделиями. Компания увеличила доход на 30% — до 114,07 млрд грн, а прибыль выросла в 7,6 раза и превысила 811 млн грн. Компания входит в финансово-промышленную группу (ФПГ) " ДЛ Солюшн".

Вторую позицию занимает компания " Донпромтранс" из группы СКМ Рината Ахметова. В начале 2025 года компания сменила профиль деятельности: вместо строительства перешла в сферу неспециализированной оптовой торговли. Доход компании за год вырос в 9,5 раза – до 98,1 млрд грн, а прибыль – в 16 раз: до 1,43 млрд грн. Это самый большой рывок среди всех компаний.

Компания " Окко-Экспресс", которая в последние годы стабильно занимала второе место, на этот раз опустилась на третье место. Несмотря на рост дохода на 14% - до 85,15 млрд грн, прибыль компании сократилась почти на треть и составила 428 млн грн. Компания входит в финансово-промышленную группу ОККО Group.

Третий год подряд фармацевтическая компания " БАДМ" удерживает 4 место. Компания, принадлежащая ФПГ " БаДМ", смогла увеличить доход на 6% — до 72,21 млрд грн, однако год завершила с убытком в 2,75 млрд грн. Для сравнения: в 2024 году у компании было более 4,56 млрд грн прибыли.

Еще одна фармкомпания " Оптима-Фарм" с приростом дохода в 2% опустилась с третьей позиции на пятую. В прошлом году компания заработала 70,94 млрд грн дохода, а ее прибыль сократилась более чем вдвое — до 1,67 млрд грн. Впрочем, даже несмотря на это именно "Оптима-Фарм", которая входит в группу компаний семьи Губских, стала самой прибыльной компанией десятки.

Компания " Филипп Моррис" в этом году опустилась на шестое место. Ее доход вырос на 19% - до 61,77 млрд грн, а прибыль удвоилась и превысила 611 млн грн.

Компания МХП Юрия Косюка сохранила седьмое место и увеличила свой доход на 23% - до 57,75 млрд грн. Однако год завершила с убытком в 1 млрд грн - против 1,2 млрд грн прибыли в 2024 году.

"Петрол Партнер" (WOG), из группы " Континиум", потеряла сразу две строчки и заняла восьмое место. Доход компании вырос на 5% - до 51,46 млрд грн, а прибыль снизилась с почти 1 млрд грн до 85 млн грн.

Зато компания " Укрпаллетсистем" (UPG) сохранила девятую позицию и смогла не только увеличить доход на 12% до 43,2 млрд грн, но и в четыре раза нарастить прибыль: до 79 млн грн. Компания входит в финансово-промышленную группу " ЮПиДжи".

Замыкает десятку еще одна компания группы СКМ – " Метинвест-СМЦ", которой удалось увеличить доход на 13% - до 42,63 млрд грн. В то же время прибыль уменьшилась еще на 27%: до 349 млн. грн.

Напомним, более 647 млрд грн дохода получили компании-лидеры в сфере розничной торговли в 2025 году. Это на 22% больше, чем имело десятка лучших годом ранее. Возглавляют рейтинг неизменно АТБ, Сильпо и Аврора.