Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,97

+0,01

EUR

51,64

--0,08

Готівковий курс:

USD

43,87

43,80

EUR

51,80

51,61

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

697,27 млрд грн доходу: які компанії у сфері оптової торгівлі заробили найбільше

прибуток
На 23% зріс сукупний дохід компаній-лідерів у сфері оптової торгівлі

697,27 млрд грн сягнув сукупний дохід десятки компаній-лідерів у сфері оптової торгівлі. Це на 23% більше, ніж минулого року. За рік дохід вдалось збільшити усім компаніям, а ось прибуток — ні. До топу потрапили 3 компанії, що торгують паливом, по 2 компанії з тютюнового бізнесу, фармацевтики й металургії та 1 продовольча компанія.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

697,27 млрд грн доходу отримали провідні компанії у сфері оптової торгівлі, що увійшли до "Індексу Опендатаботу"2026. Водночас «вхідний квиток» до десятки також подорожчав: якщо торік для потрапляння до рейтингу було достатньо 38 млрд грн доходу, то тепер — майже 43 млрд грн.

Найбільше у десятці паливних компаній — одразу три. По два представники мають тютюновий, фармацевтичний та металургійний бізнеси. А от продовольчий сектор цього року представлений однією компанією.

Фото 2 — 697,27 млрд грн доходу: які компанії у сфері оптової торгівлі заробили найбільше

Хто у рейтингу

За даними аналітиків, другий рік поспіль перше місце утримує компанія "ДЛ Солюшн", що займається торгівлею тютюновими виробами. Компанія збільшила дохід на 30% — до 114,07 млрд грн, а прибуток зріс у 7,6 раза та перевищив 811 млн грн. Компанія входить до фінансово-промислової групи (ФПГ) "ДЛ Солюшн".

Другу позицію займає компанія "Донпромтранс" із групи СКМ Ріната Ахметова. На початку 2025 року компанія змінила профіль діяльності: замість будівництва перейшла у сферу неспеціалізованої оптової торгівлі. Дохід компанії за рік зріс у 9,5 раза — до 98,1 млрд грн, а прибуток — у 16 разів: до 1,43 млрд грн. Це найбільший ривок серед усіх компаній.

Компанія "Окко-Експрес", яка останні роки стабільно посідала друге місце, цього разу опустилася на третю сходинку. Попри зростання доходу на 14% — до 85,15 млрд грн, прибуток компанії скоротився майже на третину і склав 428 млн грн. Компанія входить до фінансово-промислової групи ОККО Group.

Третій рік поспіль фармацевтична компанія "БаДМ" утримує 4 місце. Компанія, що належить до ФПГ "БаДМ", змогла збільшити дохід на 6% — до 72,21 млрд грн, проте рік завершила зі збитками у 2,75 млрд грн. Для порівняння: у 2024 році компанія мала понад 4,56 млрд грн прибутку.

Ще одна фармкомпанія "Оптіма-Фарм" із приростом доходу у 2% опустилася з третьої позиції на п’яту. Торік компанія заробила 70,94 млрд грн доходу, а її прибуток скоротився більш ніж удвічі — до 1,67 млрд грн. Втім навіть попри це саме "Оптіма-Фарм", яка входить до групи компаній родини Губських, стала найприбутковішою компанією десятки.

Компанія "Філіп Морріс" цього року опустилася на шосте місце. Її дохід зріс на 19% — до 61,77 млрд грн, а прибуток подвоївся та перевищив 611 млн грн.

Компанія МХП Юрія Косюка зберегла сьоме місце та збільшила свій дохід на 23% — до 57,75 млрд грн. Проте рік завершила зі збитками у 1 млрд грн — проти 1,2 млрд грн прибутку у 2024.

"Петрол Партнер" (WOG), із групи "Континіум", втратила одразу дві сходинки та посіла восьме місце. Дохід компанії зріс на 5% — до 51,46 млрд грн, а прибуток знизився із майже 1 млрд грн до 85 млн грн.

Натомість компанія "Укрпалетсистем" (UPG) зберегла дев’яту позицію та змогла не лише збільшити дохід на 12% до 43,2 млрд грн, а й учетверо наростити прибуток: до 79 млн грн. Компанія входить до фінансово-промислової групи "ЮПіДжі".

Замикає десятку ще одна компанія групи СКМ — "Метінвест-СМЦ", якій вдалось збільшити дохід на 13% — до 42,63 млрд грн. Водночас прибуток зменшився ще на 27%: до 349 млн грн.

Нагадаємо, понад 647 млрд грн доходу отримали компанії-лідери у сфері роздрібної торгівлі у 2025 році. Це на 22% більше, ніж мала десятка кращих роком раніше. Очолюють рейтинг незмінно АТБ, “Сільпо” та “Аврора”.

Автор:
Світлана Манько