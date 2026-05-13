697,27 млрд грн доходу: які компанії у сфері оптової торгівлі заробили найбільше

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

697,27 млрд грн доходу отримали провідні компанії у сфері оптової торгівлі, що увійшли до "Індексу Опендатаботу"2026. Водночас «вхідний квиток» до десятки також подорожчав: якщо торік для потрапляння до рейтингу було достатньо 38 млрд грн доходу, то тепер — майже 43 млрд грн.

Хто у рейтингу

За даними аналітиків, другий рік поспіль перше місце утримує компанія "ДЛ Солюшн", що займається торгівлею тютюновими виробами. Компанія збільшила дохід на 30% — до 114,07 млрд грн, а прибуток зріс у 7,6 раза та перевищив 811 млн грн. Компанія входить до фінансово-промислової групи (ФПГ) "ДЛ Солюшн".

Другу позицію займає компанія "Донпромтранс" із групи СКМ Ріната Ахметова. На початку 2025 року компанія змінила профіль діяльності: замість будівництва перейшла у сферу неспеціалізованої оптової торгівлі. Дохід компанії за рік зріс у 9,5 раза — до 98,1 млрд грн, а прибуток — у 16 разів: до 1,43 млрд грн. Це найбільший ривок серед усіх компаній.

Компанія "Окко-Експрес", яка останні роки стабільно посідала друге місце, цього разу опустилася на третю сходинку. Попри зростання доходу на 14% — до 85,15 млрд грн, прибуток компанії скоротився майже на третину і склав 428 млн грн. Компанія входить до фінансово-промислової групи ОККО Group.

Третій рік поспіль фармацевтична компанія "БаДМ" утримує 4 місце. Компанія, що належить до ФПГ "БаДМ", змогла збільшити дохід на 6% — до 72,21 млрд грн, проте рік завершила зі збитками у 2,75 млрд грн. Для порівняння: у 2024 році компанія мала понад 4,56 млрд грн прибутку.

Ще одна фармкомпанія "Оптіма-Фарм" із приростом доходу у 2% опустилася з третьої позиції на п’яту. Торік компанія заробила 70,94 млрд грн доходу, а її прибуток скоротився більш ніж удвічі — до 1,67 млрд грн. Втім навіть попри це саме "Оптіма-Фарм", яка входить до групи компаній родини Губських, стала найприбутковішою компанією десятки.

Компанія "Філіп Морріс" цього року опустилася на шосте місце. Її дохід зріс на 19% — до 61,77 млрд грн, а прибуток подвоївся та перевищив 611 млн грн.

Компанія МХП Юрія Косюка зберегла сьоме місце та збільшила свій дохід на 23% — до 57,75 млрд грн. Проте рік завершила зі збитками у 1 млрд грн — проти 1,2 млрд грн прибутку у 2024.

"Петрол Партнер" (WOG), із групи "Континіум", втратила одразу дві сходинки та посіла восьме місце. Дохід компанії зріс на 5% — до 51,46 млрд грн, а прибуток знизився із майже 1 млрд грн до 85 млн грн.

Натомість компанія "Укрпалетсистем" (UPG) зберегла дев’яту позицію та змогла не лише збільшити дохід на 12% до 43,2 млрд грн, а й учетверо наростити прибуток: до 79 млн грн. Компанія входить до фінансово-промислової групи "ЮПіДжі".

Замикає десятку ще одна компанія групи СКМ — "Метінвест-СМЦ", якій вдалось збільшити дохід на 13% — до 42,63 млрд грн. Водночас прибуток зменшився ще на 27%: до 349 млн грн.

Нагадаємо, понад 647 млрд грн доходу отримали компанії-лідери у сфері роздрібної торгівлі у 2025 році. Це на 22% більше, ніж мала десятка кращих роком раніше. Очолюють рейтинг незмінно АТБ, “Сільпо” та “Аврора”.