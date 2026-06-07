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Почему летом молочные продукты могут стоить дешевле

масло
Какие продукты будут продавать со скидками? / Pixabay

В июне украинские супермаркеты могут запустить масштабные акции на сливочное масло, сметану и другие жирные молочные продукты. Эксперты объясняют это сезонным спадом спроса летом и накоплением избыточных запасов молочной продукции в Европе.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила в разговоре с "Униан" заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас.

Масло и сметана пойдут на акции

По ее словам, в теплый период года потребители традиционно чаще выбирают свежие овощи и фрукты, поэтому спрос на большинство молочных продуктов снижается. Исключением остаются белые сыры, популярность которых растет благодаря сезонным салатам с зеленью и овощами.

Эксперт отметила, что дополнительное давление на цены создает ситуация на европейском рынке молочной продукции. Европейские производители являются одними из крупнейших поставщиков молочных товаров в страны Персидского залива, однако из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке часть продукции не реализуется и накапливается на складах.

На этом фоне производство сливочного масла может продолжить расти, что приведет к увеличению запасов и дальнейшему снижению цен. По словам Жупинас, подобная тенденция уже наблюдалась весной, когда супермаркеты активно проводили акционные распродажи сливочного масла.

В то же время, скидки могут распространиться не только на масло.

В Ассоциации производителей молока прогнозируют, что в течение июня торговые сети будут запускать многочисленные акции на сметану и другие жирные молочные продукты, пытаясь поддержать объемы продаж в условиях сезонного спада спроса.

Напомним, объемы экспорта украинской молочной продукции упали. Общая стоимость внешней торговли в этом сегменте за указанный период составила $23,2 млн.

Автор:
Ольга Опенько