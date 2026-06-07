Чому влітку молочні продукти можуть коштувати дешевше

В червні українські супермаркети можуть запустити масштабні акції на вершкове масло, сметану та інші жирні молочні продукти. Експерти пояснюють це сезонним спадом попиту влітку та накопиченням надлишкових запасів молочної продукції в Європі.

Як пише Delo.ua, про це повідомила в розмові з "Уніан" заступниця генеральної директорки Асоціації виробників молока Олена Жупінас.

Масло та сметана підуть на акції

За її словами, у теплий період року споживачі традиційно частіше обирають свіжі овочі та фрукти, через що попит на більшість молочних продуктів знижується. Винятком залишаються білі сири, популярність яких зростає завдяки сезонним салатам із зеленню та овочами.

Експертка зазначила, що додатковий тиск на ціни створює ситуація на європейському ринку молочної продукції. Європейські виробники є одними з найбільших постачальників молочних товарів до країн Перської затоки, однак через загострення ситуації на Близькому Сході частина продукції не реалізується та накопичується на складах.

На цьому тлі виробництво вершкового масла може продовжити зростати, що призведе до збільшення запасів і подальшого зниження цін. За словами Жупінас, подібна тенденція вже спостерігалася навесні, коли супермаркети активно проводили акційні розпродажі вершкового масла.

Водночас знижки можуть поширитися не лише на масло.

В Асоціації виробників молока прогнозують, що протягом червня торговельні мережі запускатимуть численні акції також на сметану та інші жирні молочні продукти, намагаючись підтримати обсяги продажів в умовах сезонного спаду попиту.

Нагадаємо, обсяги експорту української молочної продукції впали. Загальна вартість зовнішньої торгівлі в цьому сегменті за вказаний період склала $23,2 млн.