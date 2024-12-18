Rheinmetall будет поставлять Украине 155-мм снаряды для артиллерии

Министерство обороны Украины заключило контракт с немецкой компанией Rheinmetall на поставку артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

Об этом сообщает пресс-служба Rheinmetall.

Согласно пресс-релизу компании, стоимость заказа, оформленного в 4 квартале 2024 года, составляет около 9 миллионов евро. Оно предполагает поставку нескольких десятков тысяч боеприпасов разных типов в январе 2025 года.

Напомним, Rheinmetall является одним из ведущих мировых производителей крупнокалиберных боеприпасов и снарядных систем. В современной артиллерии снаряды и пороховые заряды загружаются отдельно для достижения разной дальности.

В настоящее время Rheinmetall является важнейшим партнером Украины в оборонной промышленности в борьбе против российской агрессии. Во время Ukraine Recovery Conference 2024 в Берлине компания и Украина подписали меморандум о взаимопонимании относительно расширения стратегического сотрудничества. Соглашение направлено на определение и развитие дальнейших областей для углубления сотрудничества между украинской оборонной промышленностью и Rheinmetall.

Конкретные проекты, находящиеся на стадии планирования, включают в себя производство артиллерийских боеприпасов, а также поставку и производство боевых машин пехоты Lynx.

Производство оружия Rheinmetall в Украине

В июне 2024 года АО "Укроборонпром" и немецкий концерн Rheinmetall запустили в Украине первый совместный цех. Он будет производить и ремонтировать технику немецких образцов.

Также Rheinmetall получил заказы от правительства Украины на строительство завода для изготовления боеприпасов.

В середине февраля крупнейший в Германии производитель военной техники объявил о соглашении с украинской компанией по производству в Украине 155-мм артиллерийских снарядов, крайне необходимых стране в войне против агрессора России.

Точные объемы производства пока неизвестны, но в компании уточнили, что это будет 6-значное число, то есть не менее 100 тысяч боеприпасов в год. Rheinmetall будет иметь 51% в новом предприятии, а украинский партнер, название которого пока не раскрывают – 49%.

Недавно стало известно, что немецкий концерн Rheinmetall возведет в Украине четыре завода по производству вооружения. Известно, что один из них уже работает, второй – на подходе.