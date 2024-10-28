В Украине построят четыре завода концерна Rheinmetall: что известно

Немецкий концерн Rheinmetall построит в Украине четыре завода по производству вооружения. Известно, что один из них уже работает, второй — на подходе.

Об этом рассказал директор Rheinmetall Армин Паппергер в интервью "ТСН".

"У нас много хороших планов. Первый завод уже работает. Украинская оборонная индустрия — это наш партнер. Сейчас у нас есть производственное предприятие и предприятие по обслуживанию. В конце года мы уже будем иметь первую сверхсовременную боевую пехотную машину Lynx в Украине. На данный момент мы обслуживаем боевые машины пехоты, но также главные боевые танки", - заявил Паппергер.

Он добавил, что Rheinmetall намерен построить на территории Украины пороховой завод и предприятие по изготовлению боеприпасов.

"Третий момент – это то, что мы хотим наладить производство систем ПВО, чтобы вы могли сами себя защищать", – подчеркнул директор немецкого оборонного концерна.

Кроме того, Паппергер раскрыл подробности о готовности этих четырех заводов. По его словам, дела продвигаются.

"Первый завод уже готов. Второй на подходе. И я теперь настаиваю на том, чтобы ускорить все это, потому что времени у нас нет, мы не должны его терять", — подытожил Паппергер.

Производство оружия Rheinmetall в Украине

В июне 2024 года АО "Укроборонпром" и немецкий концерн, производитель танков и бронетехники Rheinmetall запустили в Украине первый совместный цех. Он будет производить и ремонтировать технику германских образцов.

Также немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил заказы от правительства Украины на строительство завода для изготовления боеприпасов .

В середине февраля крупнейший в Германии производитель военной техники объявил о соглашении с украинской компанией по производству в Украине 155-мм артиллерийских снарядов, крайне необходимых стране в войне против агрессора России.

Точные объемы производства пока неизвестны, но в компании уточнили, что это будет 6-значное число, то есть не менее 100 тысяч боеприпасов в год.

Rheinmetall будет иметь 51% в новом предприятии, украинский партнер, название которого пока не раскрывают – 49%.