Компания Rheinmetall передала Украине 20 БМП Marder

Немецкая компания Rheinmetall передала украинским вооруженным силам еще 20 боевых машин пехоты (БМП) Marder для защиты от российского агрессора. Их поставки были завершены в конце третьего квартала 2024 года.

Об этом сообщила пресс-служба производителя.

Согласно сообщению, общее количество боевых машин, отправленных в Украину по соглашению о так называемом "кольцевом обмене", достигнет примерно 200 единиц. Из них около сотни – это боевые машины пехоты модели Marder 1A3. Они оснащены современным лазерным дальномером для эффективного и точного достижения целей.

Последняя партия БМП Marder была заказана и профинансирована немецким правительством. Rheinmetall организовал первую поставку 20 таких БМП от имени немецкого правительства в марте 2023 года, затем были следующие поставки.

Еще весной 2022 года Rheinmetall начала принимать Marder 1A3 от Бундесвера и капитально ремонтировать их — поначалу за свой счет. С тех пор работы производятся на предприятиях концерна в Унтерлюсе (Нижняя Саксония) и Касселе.

Marder является одной из самых проверенных систем вооружения в мире. Она была разработана для Бундесвера, и ее там до сих пор частично используют. За эти годы система несколько раз модернизировалась, а ее боевые характеристики улучшились.

Rheinmetall планирует построить в Украине четыре завода

Немецкий производитель оружия Rheinmetall планирует создать в Украине по меньшей мере четыре оружейных завода по производству снарядов, военной техники, пороха и оружия ПВО.

В середине февраля крупнейший в Германии производитель военной техники объявил о соглашении с украинской компанией по производству в Украине 155-мм артиллерийских снарядов, крайне необходимых стране в войне против агрессора России.

Точные объемы производства пока неизвестны, но в компании уточнили, что это будет 6-значное число, то есть не менее 100 тысяч боеприпасов в год.

Rheinmetall будет иметь 51% в новом предприятии, украинский партнер, название которого пока не раскрывают – 49%.

В декабре 2023 года стало известно, что Rheinmetall планирует выпустить первую бронетехнику в Украине в 2024 году.