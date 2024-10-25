Компанія Rheinmetall передала Україні 20 БМП Marder

Німецька компанія Rheinmetall передала українським збройним силам ще 20 бойових машин піхоти (БМП) Marder для захисту від російського агресора. Їх постачання було завершено наприкінці третього кварталу 2024 року.

Про це повідомила пресслужба виробника.

Згідно з повідомленням, загальна кількість бойових машин, відправлених в Україну за угодою про так званий "кільцевий обмін", досягне приблизно 200 одиниць. З них близько сотні – це бойові машини піхоти моделі Marder 1A3. Вони оснащені сучасним лазерним далекоміром для ефективного та точного досягнення цілей.

Остання партія БМП Marder була замовлена і профінансована німецьким урядом. Rheinmetall організував першу поставку 20 таких БМП від імені німецького уряду в березні 2023 року, потім були наступні поставки.

Ще навесні 2022 року Rheinmetall почала приймати Marder 1A3 від Бундесверу і капітально ремонтувати їх — спочатку власним коштом. З тих пір роботи проводяться на підприємствах концерну в Унтерлюсі (Нижня Саксонія) і Касселі.

Marder є однією з найбільш перевірених систем озброєння у світі. Вона була розроблена для Бундесверу, і її там досі частково використовують. За ці роки система декілька разів модернізувалась, а її бойові характеристики покращились.

Rheinmetall планує побудувати в Україні чотири заводи

Німецький виробник зброї Rheinmetall планує створити в Україні щонайменше чотири збройові заводи з виробництва снарядів, військової техніки, пороху та зброї ППО.

В середині лютого найбільший у Німеччині виробник військової техніки оголосив про угоду з українською компанією щодо виробництва в Україні 155-мм артилерійських снарядів, які вкрай необхідні країні у війні проти агресора Росії.

Точні обсяги виробництва поки невідомі, але у компанії уточнили, що це буде 6-значне число, тобто не менше ніж 100 тисяч боєприпасів на рік.

Rheinmetall матиме 51% в новому підприємстві, український партнер, назву якого поки не розкривають – 49%.

У грудні 2023 року стало відомо, що Rheinmetall планує випустити першу бронетехніку в Україні в 2024 році.