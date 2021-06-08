Байден пригласил Зеленского в США: о чем говорили по телефону президенты двух стран

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом.

Об этом сообщил руководитель Офиса Главы Украинского государства Андрей Ермак. По его словам, Зеленский принял приглашение Байдена посетить США в июле этого года.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Как отмечает пресс-служба главы государства, Джо Байден подтвердил "поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины, а также отметил лидерство Владимира Зеленского во внедрении фундаментальных реформ в стране, направленных на реализацию евроатлантических стремлений украинского народа".

В частности, он заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также запланированных мероприятий самого высокого уровня.

"Владимир Зеленский отметил важность предоставления Украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе. Лидеры обменялись мнениями относительно стратегического взаимодействия Украины и США накануне важных саммитов "Группы семи" и Североатлантического альянса, а также запланированных встреч Джо Байдена с руководством Евросоюза и президентом Российской Федерации", — говорится в сообщении.

По информации Офиса президента, Зеленский рассказал президенту США, что на временно оккупированных территориях и вблизи границы Украины и в дальнейшем наблюдается высокая концентрация российских войск и тяжелого вооружения.

Со своей стороны, Джо Байден отметил важность обсуждения с президентом Украины региональных безопасности рисков как раз накануне важных мероприятий по вопросам безопасности переговорных форматов.

Байден также поддержал инициативу Зеленского о создании Крымской платформы. Он заявил, что Соединенные Штаты будут представлены на саммите инициативы на высоком политическом уровне.

Кроме этого, главы государств также обсудили вопросы энергетической безопасности. Президент США отметил, что он является противником реализации проекта "Северный поток-2". Зеленский при этом подчеркнул, что Nord Stream-2 не является экономическим проектом, он создает серьезную угрозу, является вызовом и должен рассматриваться через призму гарантий безопасности для Украины.

Ранее на пресс-конференции 20 мая Зеленский дал понять, что опасается, что на встрече Байдена с президентом Путиным вопрос "Северного потока-2" будет решен не в пользу Украины, причем за этим будет стоять еще более масштабная договоренность о чем-то "очень-очень серьезном".

Глава государства считает, что запуск газопровода станет проигрышем США и лично Байдена.