Путин рассказал, почему недоволен выполнением Минских соглашений

Президент РФ Владимир Путин обвинил Украину в неисполнении Минских соглашений и рассказал, в какой последовательности, по его мнению должен, должен решаться конфликт на Донбассе.

Об этом он заявил после встречи с американским президентом Джо Байденом.

"Хочу обратить ваше внимание на следующее: еще в ноябре 2020 года украинская делегация представила свои соображения о том, как она думает реализовывать Минские соглашения. Там написано, что прежде всего нужно представить предложения по поводу политической интеграции Донбасса в украинскую правовую систему и Конституцию. Для этого нужно внести изменения в саму Конституцию, там так прописано", — отметил Путин.

Второй шаг, по словам президента страны-агрессора, заключался в том, чтобы "границами между РФ и Украиной, по донбасской линии, начали заниматься пограничные войска Украины на следующий день после проведения выборов".

"Что предложила Украина? Первым шагом вернуть Вооруженные силы Украины к местам своей постоянной дислокации. Что это означает? Это означает, что войска Украины должны зайти на Донбасс. Второе — они предложили закрыть границу между Россией и Украиной в этой части. Третье — выборы провести через три месяца после этих двух шагов. Надо быть никаким юристом, не надо иметь специального образования чтобы понять, что это не имеет ничего общего с Минскими соглашениями. Это полностью Минским соглашениям противоречит. Поэтому какие же здесь обязательства дополнительные может взять на себя Россия? Я думаю, что ответ понятен", — добавил Путин.

Высказался он и о относительно совместных с Беларусью учений, на которых, по словам президента Украины Владимира Зеленского, отрабатывают захват Киева и Одесса. По словам Путина, они проходят на территории РФ, так же как и США проводит на своих территориях подобные учения.

"Но мы не проводим учений, подтаскивая свою технику и личный состав к государственным границам США. К сожалению, наши американские партнеры делают это прямо сейчас. Поэтому озабоченность должна быть не у американской стороны по этому поводу, а у российской. Но это тоже предмет разговоров и выяснение позиций", — добавил он.

Наконец, тема вступления Украины в НАТО на встрече президентом обсуждалась "мазком". По мнению Путина "президент Байден согласен с тем, что в основе урегулирования должны лежать Минские соглашения"

Напомним, президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин 16 июня встретились в рамках саммита в Женеве. Переговоры глав двух государств начались с рукопожатия и прошли за закрытыми дверями, но в присутствии глав внешнеполитических ведомств обеих стран — Энтони Блинкена и Сергея Лаврова.