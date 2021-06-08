"Я не верю в это светлое будущее": как Медведчук вел переговоры о пленных на Донбассе

Журналисты проекта "BIHUS.info" опубликовали четвертую финальную часть своего расследования относительно роли Виктора Медведчука в переговорах, по большей части — непубличных, с Россией, с боевиками самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а также о том, чьи интересы он отстаивал в этом процессе. Расследование основано на записях телефонных разговоров Медведчука, сделанных, предположительно, украинскими спецслужбами в период с 2014 по 2018 год.

В четвертой части журналисты рассказывают о том, как Медведчук участвовал в процессе освобождения пленных украинских военнослужащих и какие переговоры для него в этот период были более приоритетными. Спойлер: про российский газ и электроэнергию.

Delo.ua рассказывает о самом важном из последней части расследования.

Обмен пленными

В сентябре 2014 года, после старта Минского процесса, между Украиной и боевиками самопровозглашенных "республик", контролирующихся из Российской Федерации, начались первые переговоры и обмены пленными. По большей части, реализовать их удавалось благодаря работе СБУ, волонтеров и общественных деятелей. Однако официальным переговорщиком в этом процессе считался Виктор Медведчук. По словам действующего на тот момент президента Петра Порошенко, это было его единственной функцией в переговорах с РФ и боевиками.

Впрочем, как свидетельствуют записи телефонных разговоров, еще за 10 дней до официального представления Медведчука в статусе переговорщика у него состоялся разговор с помощником Путина Владиславом Сурковым.

Медведчук: Слушай, еще в одну авантюру меня хотят втащить. Смотри. Предложил наш уважаемый Петр Алексеевич, и это было поддержано Владимиром Владимировичем (Путиным. — Delo.ua), поучаствовать в освобождении пленных. Мне.

Сурков: Ну? Я знаю…что ты можешь играть. И чего в итоге?

Медведчук: Ну ничего. Жду мандат.

Сурков: Давай-давай, забирай-забирай.

Медведчук: (смеется) Ты согласен?

Сурков: Ну, я думаю, что тебе это в плюс.

Медведчук: Знаешь, я же человек, который прожил жизнь уже, уже в возрасте. И когда мне Порошенко дважды сказал, что надо тебе позаниматься, то я говорю: спасибо, Петр Алексеевич, если надо — я готов. Я такой, знаешь, вот не верю в это, в светлое будущее.

Как отмечают авторы расследования, решение о привлечении Медведчука к этим переговорам руководство Украины объясняло тем, что у него есть доступ и возможность контактировать с Путиным. Но исходя из полученных телефонных разговоров, журналисты говорят, что можно сделать вывод, что такого влияния и доступа к людям, принимающим решения, у него не было, а главная его роль состояла в том, чтобы передавать информацию представителям боевиков, которые, в свою очередь, передавали ее руководству РФ.

Более того, как отмечают авторы, некоторые разговоры Медведчука свидетельствуют о том, что его роль в переговорном процессе не только не помогала ускорить обмен пленными, но и мешала.

Вот фрагмент одного из таких разговоров Медведчука с ответственной за обмены в самопровозглашенной "ЛНР" Ольгой Кобцевой:

Кобцева: А что это у вас там за самодеятельные такие парни, которые с нашими вояками, минуя вас, меня и Дашку (Дарья Морозова, так называемая "омбудсмен" самопровозглашенной "ДНР") и всех остальных, принимают какое-то политическое решение и хотят произвести обмен один на семь.

Медведчук: Один на семь, один с какой стороны?

Кобцева: А с вашей!

Медведчук: То есть мы даем одного, а получаем семь? Или наоборот?

Кобцева: Да, а получаете семь. А мне это не нравится, я не дам. И я все сделаю, чтобы не дать.

Медведчук: Не давай, Оля! (смеется)

Кобцева: Не даю!

Далее расследователи приводят еще один разговор Медведчука и Кобцевой:

Кобцева: Сорока на хвосте принесла, что все-таки сегодня попытка была этого обмена.

Медведчук: Ну вы сорвали ее? Ты сорвала ее?

Кобцева: Ну я не знаю, я переговорила с коллегами.

Медведчук: Ну молодец!

По словам автором расследования, большинство переговоров Медведчука относительно обменов пленными носили примерно такой характер. В то же время в некоторых вопросах Медведчук откровенно мешал освобождению пленных.

Это касалось, например, освобождения киборга Андрея Гречанова с позывным "Рахман". Порошенко тогда заявил, что было предпринято 18 попыток его освобождения, и сделать это удалось, лишь договорившись с канцлером ФГР Ангелой Меркель и действующим тогда президентом Франции Франсуа Олландом о том, чтобы они надавили на Путина.

Но согласно информации, которую авторы расследования получили из прослушки Медведчука, освобождение "Рахмана" затягивали, чтобы потом сделать это на президентском уровне, поскольку тот — известная личность, а его обмен превратился в медийное событие. Всего в период с сентября по декабрь 2014-го в результате этих обменов из плена были освобождены 1,5 тысячи украинских граждан.

А тем временем Медведчук занимался другими переговорами — о покупке газа и электроэнергии у РФ.

Газ

В отопительный сезон 2014 года Украина вошла с перебоями в газоснабжении из-за серьезного дефицита газа: покрывать его украинской власти пришлось за счет российского.

В переговорном процессе наряду с официальной делегацией, но оставаясь в тени, участвовал и Медведчук. Более того, как установили из записей звонков авторы расследования, активные переговоры с действующим на тот момент министром энергетики РФ Александром Новаком и председателем ПАО "Газпром" Алексеем Миллером он вел еще до начала официального общения украинских и российских делегаций в Брюсселе. А в процессе этого общения представители РФ обращались к Медведчуку с "жалобой" на то, что украинская сторона настаивает на своих условиях.

Как отмечают авторы расследования, газовые переговоры в 2014 году шли по двум фронтам: на официальном украинская делегация выдвигала РФ условия, которые стали для них сюрпризом, поскольку параллельно Медведчук как переговорщик между двумя президентами организовал "более мягкий вариант".

В частности, украинская официальная делегация требовала внести изменения в контракт: зафиксировать в нем цену на газ со скидкой, которую пообещала РФ. Российская сторона, в свою очередь, хотела оставить это обещание в политических соглашениях, а не в контракте. Исходя из записей разговором Медведчука понятно, что российский вариант Порошенко согласовал, отмечают авторы расследования.

Миллер: Его (Порошенко. — Delo.ua) позиция какая?

Медведчук: Так по поводу изменений в контракт он никаких команд не давал.

Миллер: Я понял, хорошо. Он готов на двустороннее межправительственное соглашение?

Медведчук: Он сказал, что если не будет Евросоюз, то мы договорились, что межправительственное соглашение будет между двумя — Россией и Украиной.

Но, судя по записям, официальная украинская делегация и дальше настаивала на изменениях в контракте, поскольку политическим соглашениям с российской стороной не доверяла. Медведчук снова пообещал представителям РФ разобраться и сообщил, что попросил передать действующему на тот момент министру энергетики Украины Юрию Продану разъяснения и указания президента Украины. "Я попросил, чтобы он сам позвонил", — сказал Медведчук министру энергетики Новаку, имея в виду, очевидно, что позвонить Продану он просил именно Порошенко.

Судя по последующим разговорам, украинская делегация в итоге уступила, отмечают авторы расследования, хотя утверждать, что это произошло только в силу описанного выше канала переговоров, не берутся.

Электроэнергия

Осенью 2014 года Украина столкнулась еще и с дефицитом не только газа, но и электроэнергии, и вступила в переговоры с РФ еще и по этому вопросу. Россия, в свою очередь, добивалась обеспечения поставок электроэнергии, которую она же и продает, из Украины в оккупированный Крым. Исходя из записей телефонных разговоров, российские чиновники готовы были продавать электроэнергии по цене, зафиксированной на украинском оптовом рынке, лишь бы она поставлялась на аннексированный полуостров. Это решение заместитель главы правительства РФ Дмитрий Козак в разговоре с Медведчуком назвал политическим: "Такое бессмысленное с точки зрения коммерции (решение. — Delo.ua), ну хорошо, будем это делать".

Однако, как отмечают авторы, тогда в СМИ появилась информация, что в контракт хотят вставить фирму-прокладку, которую контролирует бизнес-партнер Порошенко миллиардер Константин Григоришин. Порошенко эту информацию тогда опроверг.

Интересным было и то, как велись переговоры: исходя из записей, Медведчук действительно договорился о встрече в РФ "по вопросам электроэнергии", на которой должны были присутствовать украинский политик Тарас Козак и Константин Григоришин. В 2015 году в интервью "Украинской правде" Григоришин свое участие в этих переговорах подтвердил.

Как свидетельствуют записи телефонных звонков, речь тогда шла все же о заключении контракта на импорт электроэнергии из РФ через некую кипрскую фирму-прокладку. Более того, заместитель главы правительства РФ Дмитрий Козак потребовал от Медведчука "письмо о том, что НКРЭ Украины согласовывает контракт, заключенный между "Укрэнерго" и этой компанией из Кипра". В ходе разговоров эту компанию Медведчук назвал "наша", но "не моя, а та, которую дал президент". В дальнейших разговорах он уточнил, что "это компания Григоришина".

Более того, позже Медведчук сообщил Козаку, что кипрская прокладка может продавать российскую электроэнергию не "Укринтерэнерго", а сразу в "Энергорынок". "Для вас это все равно, а у нас тут президент думает, как это сделать выгоднее", — заявил тогда Медведчук Козаку.

Впрочем, за несколько дней до заключения контракта украинские журналисты обнародовали расследование об этой прокладке, и Порошенко публично потребовал, чтобы стороной договора от украинской стороны выступало государственное предприятие. "Никаких посредников в обеспечении импорта электроэнергии я не допускаю", — заявил тогда он. Контракт тогда был подписан напрямую, но эта смена курса идеально совпадает с тем, что информацию о схеме неожиданно обнародовали журналисты, отмечают авторы расследования.

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Ранее были опубликованы первые три части расследования относительно роли Виктора Медведчука в публичных и, что важнее, непубличных переговорах с Россией и руководителями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" с 2014 года.

Расследование рассказывает не только о том, какую роль сыграл Виктор Медведчук в первые месяцы войны на Донбассе, в чем заключались его политические интересы и как он подыгрывал боевикам ЛНДР и России в конфликте на Востоке Украины, но и о том, как пятый президент Украины Петр Порошенко выполнял прихоти Медведчука и как и в чьих интересах он влиял на бизнес и ключевые экономические вопросы Украины.