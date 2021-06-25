Разумков перечит Зеленскому: "Отделение ОРДЛО от Украины выносить на референдум не будут"

Если будет проведен референдум о будущем статусе временно оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), вопрос изменения территориальной целостности Украины рассматриваться не будет.

Об этом сегодня, 25 июня, на пресс-конференции заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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"Речь шла об отграничении, потому что согласно тому закону, который был принят, изменение территориальной целостности или вопросы, которые выносятся на референдум, связанные с изменением территориальной целостности, невозможны", — пояснил Разумков.

По его словам, в настоящее время обсуждается вопрос "замораживания" вариантов возвращения оккупированных территорий Донбасса.

"Там наши граждане, наши люди, и мы об этом помним. Президент говорил о другом, о том, что на определенный промежуток времени этот процесс (возвращение Донбасса) будет заморожен. Но после этого вернуть его будет еще труднее. Я понимаю, что пройдут годы. Поэтому мы должны ежедневно работать, чтобы вернуть своих людей, в том числе ментально", — подчеркнул спикер Рады.

Вместе с тем Разумков сомневается в целесообразности проведения подобного референдума и считает, что "украинский народ точно не поддержит этот вопрос".

"Я не вижу вопросов, которые можно было вынести на референдум. Он стоит очень дорого — около 2 млрд грн, как выборы. Но сегодня стоит ли выносить этот вопрос — не мне решать", — резюмировал политик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае, если не сработает ни один из вариантов прекращения войны на Донбассе, вопрос разрыва связей с отдельными регионами Донецкой и Луганской областей будет вынесен на референдум.

Ранее Зеленский заявлял, что для реинтеграции временно оккупированных регионов Украины понадобится пакет законов о переходном периоде.

Речь идет об амнистии для украинских граждан, "на чьих руках нет крови", и особых экономических условиях для ОРДЛО.