Предлог для вторжения России: разведка сообщает об утечке аммиака в оккупированной Горловки

Российская оккупационная администрация потеряла контроль над химическими препаратами, завозимыми на временно оккупированные территории Украины. На оккупированном Донбассе произошла утечка химикатов. Украинская разведка полагает, что это может использоваться как предлог для вторжения России в Украину.

Об этом сообщает Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

"По информации военной разведки Украины, 14 января в оккупированную российскими войсками Горловку на ПАО "Концерн Стирол" доставлены емкости с аммиаком, из которых из-за нарушения герметичности осуществляется утечка в воздух ядовитых веществ", - отмечается в сообщении.

Как подчеркнули в ведомстве, химическое загрязнение может привести к экологической катастрофе на востоке Украины.

"Вызванную действиями российских оккупантов техногенную катастрофу могут использовать для обвинения Украины в применении ядовитых химических веществ и как повод для расширения вооруженной агрессии против нашего государства", - отмечают в ГУР Минобороны.

Напомним, 14 января Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило о возможной подготовке российскими спецслужбами провокации на артиллерийских складах в приднестровском селе Колбасна, граничащем с Украиной, где находится крупнейший арсенал боеприпасов под российским контролем за пределами территории РФ.

Отметим, что 1 декабря 2021 года, после того как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти должны пойти на прямые переговоры с Россией, чтобы остановить войну на Донбассе, глава Госдепартамента США Энтони Блинкен по итогам встречи с министрами иностранных дел стран НАТО в Риге выступил с заявлением о подготовке Россией крупномасштабной военной операции против Украины, которая должна последовать как раз за некой провокацией. Однако других подробностей, в частности о регионе, где это может произойти, глава американской дипломатии не сообщил.

В свою очередь, 20 декабря министр обороны России Сергей Шойгу заявил о подготовке украинской стороной некой провокации в Донецкой области, для чего в подконтрольные ей города Авдеевка и Лиман якобы были доставлены емкости с неизвестными химикатами.

Также он заявил о размещении в Донецкой области бойцов некой американской частной военной компании, оборудующих огневые позиции в жилых домах и обучающих украинские Силы специальных операций. Власти Украины и США эти заявления опровергли.

Спустя три дня президент РФ Владимир Путин допустил, что Украина готовит военную операцию на Донбассе. При этом еще за месяц до того пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что "нельзя исключать" провокаций, которые якобы станут поводом обвинить Россию в нападении на Украину.