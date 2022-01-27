Чехия подарит Украине 4 тысячи артснарядов из-за угрозы российского вторжения

Чехия решила безвозмездно передать Вооруженным силам Украины 4006 152-миллиметровых артиллерийских снарядов на сумму около 36,6 млн крон (около 48,5 млн грн) в знак солидарности перед лицом российской агрессии. Как говорится в сообщении чешского Министерства обороны, такое решение было принято на заседании правительства 26 января.

Целью пожертвования называется укрепление обороноспособности Украины, обратившейся за помощью в ответ на ситуацию, при которой Россия концентрирует у своих границ значительный военный потенциал.

В Минобороны поясняют, что чешская армия имеет на складе достаточное количество 152-миллиметровых боеприпасов, не совместимых с недавно приобретенными 155-миллиметровыми пушками НАТО. По этой причине этих боеприпасы не являются перспективным материалом для местных вооруженных сил.

"В случае безвозмездной передачи требуется, чтобы дарение соответствовало общественным интересам. Это условие выполняется, так как укрепление обороны Украины соответствует интересам Чехии, так как это поможет снизить риск вооруженного конфликта в Восточной Европе", — заявили в министерстве.

Как сообщает пресс-служба чешского правительства, премьер-министр Петр Фиала отметил, что эскалация конфликта может оказать серьезное влияние на безопасность Европы, цены на энергоносители и многое другое.

"Мы являемся частью Европейского Союза и Североатлантического альянса, мы действуем скоординировано. Хорошо, что есть общий подход между европейскими странами и странами-участницами НАТО. Мы поддерживаем Украину и стараемся добиться разрешения ситуации мирным путем, дипломатией и удержать Россию от любой военной агрессии. Мы верим в дипломатический путь, но наш долг — подготовиться даже к худшим сценариям", — сказал он.

По его словам, также для Чехии важно показать, что у Украины есть союзники и сторонники, которые готовы ей помочь, и по этому поводу в правительстве есть четкий консенсус.

Напомним также, что недавно страны Балтии решили передать Украине американские переносные противотанковые ракетные комплексы: Эстония передаст ПЗРК Javelin, а Латвия и Литва — Stinger. Как сообщалось перед этим, добро на такой шаг дал Госдепартамент США.

В середине января Украина получила противотанковое оружие от Великобритании для защиты от потенциального вторжения России. Кроме того, сообщалось, что руководство Дании решило выделить дополнительные 22 млн евро на усиление сектора безопасности Украины.