Дания выделит 22 млн на усиление обороны Украины

Руководство Дании решило выделить дополнительные 22 млн евро на усиление сектора безопасности Украины.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Высоко ценю решение выделить дополнительные 22 млн евро на усиление сектора безопасности Украины. Это проявление настоящей дружбы", – написал Кулеба.

Перед этим министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что в случае военного нападения на Украину Европейский Союз готов ответить Российской Федерации жесткими контрмерами, включая экономические санкции.

Ранее Великобритания предупредила Кремль, что вместе с западными партнерами она работает над серьезными санкциями, направленными против финансового сектора России, если она вторгнется в Украину.

Кроме этого, представители Демократической партии США обнародуют новый законопроект по пакету санкций, который предусматривает меры против президента России Владимира Путина в случае полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Напомним, 18 декабря 2021 года Министерство инфраструктуры Украины и Министерство обороны Королевства Дании подписали меморандум по вопросам сотрудничества в развитии и усилении морского потенциала Украины.

В январе в США без публичного освещения санкционировали дополнительную помощь Украине в области безопасности в размере 200 млн долларов.

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