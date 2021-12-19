Украина и Дания будут совместно строить корабли

Министерство инфраструктуры Украины и Министерство обороны Королевства Дании 18 декабря подписали меморандум по вопросам сотрудничества в развитии и усилении морского потенциала Украины.В нем закреплены договоренности по строительству многоцелевых судов на территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Подписание меморандума состоялось в рамках официального визита в Украину министра обороны Дании Трине Брамсен.

В частности, в рамках меморандума планируется проект строительства многоцелевых судов. Производство будет полностью локализовано на территории Украины, а более 50% от объема заказов будут выполнены украинскими предприятиями.

Глава Мининфраструктуры Александр Кубраков отметил, что Украина имеет большой потенциал для развития судостроения: "это и доступ к крупнейшим судоходным рекам Восточной Европы, и сформированная портовая инфраструктура, и самое главное - имеющиеся судостроительные мощности".

"Будущие украинско-датские суда будут строиться на заводе в Украине, используя передовой опыт в проектировании наших датских партнеров, а также современное оборудование. Надеюсь на развитие нашего сотрудничества с Королевством Дания, особенно в высокотехнологичных проектах", – сказал Кубраков.

Этот проект будет реализован при поддержке правительства Дании и датского Экспортного кредитного Агентства (EKF). Суда будут проектировать датские компании в соответствии с требованиями заказчика, у них будет многоцелевое назначение.

Уточняется, что завершение строительства первого судна MPV80 планируется в 2024 году.

"Оно сможет выполнять десятки функций, среди которых и проведение поисково-спасательных работ. Судно будет оборудовано передовыми разработками высокотехнологичного специализированного оборудования датских производителей", – уточняется в сообщении.

В ведомстве напомнили, что по поручению президента Украины Владимира Зеленского Министерство экономики совместно с Министерством инфраструктуры начинает программу восстановления украинского судо- и машиностроения, - речь идет о строительстве в течение ближайших пяти лет морских и речных судов, вагонов, самолетов.