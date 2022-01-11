У Байдена тайно решили выделить военную помощь Украине в размере $200 млн, — CNN

В США без публичного освещения санкционировали дополнительную помощь Украине в области безопасности в размере 200 миллионов долларов. Об этом сообщают источники CNN.

По словам четырех источников, знакомых с этим вопросом, в конце декабря 2021 года администрация Байдена без огласки санкционировала выделение Украине дополнительной военной помощи. Она включает поставки вооружения, в том числе стрелковое оружие и боеприпасы, радиостанции, медицинское оборудование, запчасти и другое оборудование.

Этот пакет одобрили незадолго до того, как США и Россия должны были начать переговоры в Женеве.

По словам двух источников, администрация уведомила Конгресс о новом решении в начале января 2021 года. Некоторые официальные лица узнали об этом по секретным каналам, добавили два других источника.

Доставка оборудования, вероятно, займет некоторое время — поставка на сумму 60 миллионов долларов, разрешенная прошлым летом, только сейчас близится к завершению, сообщил CNN представитель Государственного департамента.

Он поделился, что оружие было доставлено за несколько недель и что помощь будет продолжена, но отказался обсуждать подробности.

"В прошлом году мы предоставили Украине больше помощи в сфере безопасности, чем когда-либо с 2014 года. В последние несколько недель и в ближайшее время запланировано еще больше", — сказал представитель Госдепартамента.

CNN направило в Государственный департамент и министерство обороны запрос для получения комментариев, но пока не получило ответа.

Напомним, в Женеве вечером 10 января завершились восьмичасовые переговоры делегаций США и РФ. Стороны не пришли к единому мнению, в том числе по поводу вопроса вступление Украины в НАТО. Обсуждение некоторых тем оставили на заседание совета Россия - НАТО в Брюсселе 12 января и заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене 13 января.

В конце 2021 года президент США Джозеф Байден подписал Закон о полномочиях в области национальной обороны (NDAA) на 2022 год, который предусматривает расходы на оборону в размере 770 миллиардов долларов. Закон о полномочиях в области национальной обороны предусматривает выделение 300 миллионов долларов для содействия безопасности Украины — средства будут потрачены на поддержку ВСУ.

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