США разрешили балтийским странам передать Украине американское оружие

Соединенные Штаты Америки одобрили передачу странами Балтии американского оружия Украине.

Об этом со ссылкой на собственные источники в государственном департаменте США сообщает Reuters.

"Государственный департамент США разрешил Литве, Латвии и Эстонии отправлять ракеты и другое оружие американского производства в Украину", – отмечает агентство.

По информации Reuters, согласно действующим условиям контроля за оборотом произведенного в США оружия, государства должны получить согласование Госдепа перед передачей оборудования третьей стороне.

"Соглашение о передаче третьим сторонам позволят Эстонии передать Украине противотанковые ракеты Javelin, а Литве – ракеты Stinger", – говорится в сообщении.

В агентстве отмечают, что "США и их союзники и партнеры объединяются, чтобы ускорить оказание помощи Украине в области безопасности".

"Мы находимся в тесном контакте с нашими украинскими партнерами и нашими союзниками по НАТО и используем все доступные инструменты сотрудничества в области безопасности, чтобы помочь Украине укрепить свою оборону перед лицом усиливающейся российской агрессии", – заявил представитель Госдепа.

Ранее сообщалось, что Администрация президента США предупредила производителей микросхем и чипов по поводу введения ограничений на экспорт продукции в Российскую Федерацию в случае полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним, в сенат США внесли законопроект о сдерживании авторитарных военных действий, который предусматривает при вторжении в Украину введение немедленных и жестких персональных санкций в отношении Владимира Путина и остального руководства России.

Перед этим сенаторы-демократы также подготовили законопроект, который включает пакет санкций к персоналиям и учреждениям РФ на случай, если российские войска вторгнутся в Украину.