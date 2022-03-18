Любые грузы с оружием для Украины станут целью для России, — Лавров

В России в очередной раз пригрозили атаковать грузы с поставками иностранного оружия в Украину.

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Об этом в интервью российским СМИ заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России", — заявил Лавров.

Также он заявил, что "передача советских С-300 из других стран в Украину без согласия России является незаконной и Москва не допустит этого".

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не в Москве будут решать, какую военную помощь может получать Украина для сопротивления российскому вторжению.

"Не Лаврову решать, какие вооружения и от каких стран получает Украина для защиты от российской агрессии. Вместо того, чтобы угрожать Украине и другим странам, российскому дипломату следует направить усилия на завершение войны и сохранение жизней россиян, которых руководство РФ бросило на смерть в эту бойню", — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Отметим, как сообщает CNN, Словакия предварительно согласилась предоставить Украине систему противовоздушной обороны С-300 для защиты от российских авиаударов.

Напомним, США предоставят Украине новый пакет военной помощи на 800 миллионов долларов. Украина получит 800 зенитных систем Stinger, а также новую партию Javelin, легкое противобронированное оружие и противобронированные системы AT-4.

Также министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что Украина получит переносные ПЗРК Starstreak, которые могут сбивать воздушные цели на расстоянии до 5000 м.