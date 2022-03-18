Будь-які вантажі зі зброєю для України стануть військовою ціллю для Росії, — Лавров

У Росії вкотре пригрозили атакувати вантажі з постачанням іноземної зброї в Україну.

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Про це в інтерв'ю російським ЗМІ заявив голова МЗС РФ Сергій Лавров.

"Будь-які вантажі, які містять озброєння для України, стануть законною військовою ціллю для Росії", – заявив Лавров.

Також він заявив, що "передача радянських С-300 з інших країн в Україну без згоди Росії є незаконною і Москва цього не допустить".

У свою чергу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не в Москві вирішуватимуть, яку військову допомогу може отримувати Україна для спротиву російському вторгненню.

"Не Лаврову вирішувати, які озброєння та від яких країн отримує Україна для захисту від російської агресії. Замість того, щоб загрожувати Україні та іншим країнам, російському дипломату слід направити зусилля на завершення війни та збереження життів росіян, яких керівництво РФ кинуло на смерть у цю бійню", —наголосив Дмитро Кулеба.

Зазначимо, як повідомляє CNN, Словаччина попередньо погодилася надати Україні систему протиповітряної оборони С-300 для захисту від російських авіаударів.

Нагадаємо, США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 800 мільйонів доларів. Україна отримає 800 зенітних систем Stinger, а також нову партію Javelin, легку протиброньовану зброю та протиброньовані системи AT-4.

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес підтвердив, що Україна отримає переносні ПЗРК Starstreak, які можуть збивати повітряні цілі на відстані до 5000 м.