Німеччина затримує передачу Україні зенітних самохідних установок Gepard

Німеччина затримує передачу зброї Україні через непорозуміння між урядами країн. Йдеться насамперед про німецькі зенітні самохідні установки Gepard.

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Про це пише німецьке видання "Welt".

Наприкінці квітня Міноборони Німеччини заявило про плани передати Україні 50 зенітних самохідних установок Gepard виробництва компанії Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

Як повідомляє Welt із посиланням на джерело в українських урядових колах, німецький уряд не поінформував Київ, що йшлося про те, що уряд України має замовити Gepard у KMW. Керівництво України орієнтувалося те що, що отримає установки від німецького уряду.

У Берліні стверджують, що від самого початку йшлося про те, що Київ замовить установки у виробника, а уряд Німеччини лише дає дозвіл компанії здійснити такі поставки.

Станом на сьогодні, як пише Welt, у Міноборони Німеччини "не знають, коли анонсовані "Гепарди" будуть поставлені в Україну".

Нагадаємо, постачання систем Gepard Україні обговорювалися вже давно. Компанія KraussMaffei Wegmann (KMW) ще в лютому оголосила, що має близько 50 одиниць зброї, яку можна поставити в Україну. Відповідна пропозиція була зроблена федеральному уряду.

Зазначимо, Gepard - німецька зенітна самохідна установка. Вона призначена для прикриття сухопутних військ, знищення повітряних цілей на похилих дальностях від 100 м до 4 км та на висотах до 3 км, що летять зі швидкістю до 350-400 м/с, а також наземних (надводних) цілей на дальності до 4500 метрів з місця, з короткою зупинкою та в русі. Експлуатується з 1976 року.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц раніше публічно заявляв про відмову Німеччини передавати Україні важке озброєння для відображення російської агресії, за що критикувався не лише в українському суспільстві, а й з боку німецької опозиції в особі Християнсько-демократичного союзу.

Як повідомлялося раніше, німецька збройова компанія Rheinmetall незабаром зможе поставити Україні перші БМП Marder. Для цього потрібне лише відповідне рішення уряду Німеччини.