Германия задерживает передачу Украине зенитных самоходных установок Gepard

Германия задерживает передачу оружия Украине из-за недоразумения между правительствами стран. Речь идет прежде всего о немецких зенитных самоходных установках Gepard.

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Об этом пишет немецкое издание Welt.

Издание отмечает, что в конце апреля Минобороны Германии заявило о планах передать Украине 50 зенитных самоходных установок Gepard производства компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

Как сообщает Welt со ссылкой на источник в украинских правительственных кругах, немецкое правительство не проинформировало Киев, что речь шла о том, что правительство Украины должно заказать Gepard у KMW. Руководство Украины ориентировалось на то, что получит установки от германского правительства.

В Берлине утверждают, что с самого начала речь шла о том, что Киев закажет установки у производителя, а правительство Германии только дает разрешение компании осуществить такие поставки.

По состоянию на сегодняшний день, как пишет Welt, в Минобороны Германии "не знают, когда анонсированные "Гепарды" будут поставлены в Украину".

Напомним, поставки систем Gepard Украине обсуждались уже давно. Компания KraussMaffei Wegmann (KMW) еще в феврале объявила, что у нее есть около 50 единиц оружия, которое можно поставить в Украину. Соответствующее предложение было сделано федеральному правительству.

Отметим, Gepard — немецкая зенитная самоходная установка. Она предназначена для прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных целей на наклонных дальностях от 100 м до 4 км и на высотах до 3 км, летящих со скоростью до 350-400 м/с, а также наземных (надводных) целей на дальности до 4500 метров с места, с короткой остановки и в движении. Эксплуатируется с 1976 года.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц ранее публично заявлял об отказе Германии передавать Украине тяжелое вооружение для отражения российской агрессии, за что подвергался критике не только в украинском обществе, но и со стороны немецкой оппозиции в лице Христианско-демократического союза.

Как сообщалось ранее немецкая оружейная компания Rheinmetall в скором времени сможет поставить Украине первые БМП Marder. Для этого нужно только соответствующее решение правительства Германии.