Правительство хочет создать реестр уничтоженного войной культурного наследия: поможет в подсчете компенсации от РФ

Российские оккупанты целенаправленно уничтожают культурные объекты, в том числе исторические здания и памятники, поэтому Украина работает над международными механизмами, чтобы обеспечить возмещение от России за ущерб. Больше всего от вражеских атак пострадало культурное наследие в Харьковской, Донецкой и Одесской области, где пострадали более 900 объектов.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмигаль.

Он отметил, что важно создать на платформе United for Justice реестр уничтоженного войной культурного наследия и правильно оценить ущерб и потери в сфере культуры потому, что эта информация составит основу доказательной базы для международных судебных институций.

"Поэтому все уничтоженные или пострадавшие в результате российской агрессии объекты культурного наследия внесут в специальный государственный реестр. Он будет одним из инструментов определения размеров компенсаций от РФ", - отметил Шмигаль.

Шмигаль считает, что мировое сообщество должно создать прецедент наказания за уничтожение культурных ценностей, что будет иметь большое значение для защиты мирового наследия. Он также поблагодарил ЮНЕСКО за поддержку Украины во время войны и международных партнеров, которые согласились взять на себя патронат над восстановлением исторических мест.

Чтобы возродить туризм Украине понадобится 10 лет

Согласно данным ЮНЕСКО, Украине понадобится 9 миллиардов долларов и 10 лет для восстановления секторов культуры и туризма. В ведомстве заявили, что проанализировали повреждения 340 построек, включая музеи, памятники, библиотеки и религиозные места.

По оценкам Всемирного банка, убытки украинского сектора культуры и туризма (в том числе потерянные доходы) составляют 19,6 миллиарда долларов. Эти потери учитывают только территории под контролем Украины или возвращенные после оккупации. Шмигаль также отметил, что для восстановления разрушенных и поврежденных объектов нужно 8,9 миллиарда долларов.

По информации Министерства культуры и информационной политики Украины, по состоянию на октябрь 2023 года постоянные жестокие обстрелы со стороны России привели к повреждению и уничтожение 835 объектов культурного наследия Сюда входят 118 объектов национального значения и 653 – объекты местного значения.