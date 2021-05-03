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1 час назад

В Бангладеш столкнулись два судна: погибли 26 человек (ФОТО)

Скоростной катер перевозил около трех десятков пассажиров из города Мава, а после столкновения с груженным песком судном перевернулся

Авария судов в Бангладеш. Фото: kalerkantho.com Авария судов в Бангладеш. Фото: kalerkantho.com
Авария судов в Бангладеш. Фото: kalerkantho.com

В Бангладеш на реке Падма в городе Шибчар столкнулись пассажирский катер и баржа, в результате чего погибли не менее 26 человек.

Об этом сообщает газета Kaler Kantho.

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Местная полиция заявила, что скоростной катер перевозил около трех десятков пассажиров из города Мава.

Указано, что после столкновения с судном, груженным песком, катер перевернулся.

На данный момент из воды извлекли тела 26 погибших, в том числе троих детей и женщины. А еще пять человек удалось спасти, в числе которых трое детей.

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Известно, что носовая часть пассажирского катера была уничтожена после того, как он врезался в борт транспортного судна.

Сейчас полиция, пожарные и спасательные команды вооруженных сил страны находятся на месте происшествия и проводят поисково-спасательные работы.

Ранее у берегов острова Бали затонула индонезийская подводная лодка KRI Nanggala 402. В результате происшествия погибли все 53 члена экипажа судна.

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