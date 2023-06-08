В Киеве подпольный "ЦНАП" продавал фальшивые паспорта и водительские права (ФОТО)

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили в Киеве подпольный цех по изготовлению и продаже поддельных документов, печатей и штампов Украины и Евросоюза.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Установлено, что организатор незаконного бизнеса предлагал своим клиентам фальшивые паспорта, водительские удостоверения, свидетельства регистрации транспортных средств, а также акты права собственности на землю.

Кроме того, он продавал фиктивные дипломы об окончании высших учебных заведений Украины.

Готовую фальшивую продукцию продавал через хакерскую платформу Darknet.

Стоимость подделки составила от 300 до 7 тыс. дол. Сумма зависела от сложности документа и срочности изготовления.

Ежемесячно обороты нелегальной "мастерской" достигали 50 и более "документов".

"По данным следствия, незаконную деятельность организовал столичный предприниматель. "Производственные мощности "обустроил в заранее арендованной для этого квартире. Среди основных клиентов злоумышленника были уклоняющиеся от мобилизации и лица из хакерской среды, которые использовали фальшивки для прикрытия противоправной деятельности", - отмечают в СБУ.

Там добавляют, что во время обысков в подпольном цехе обнаружено:

инструменты и оборудование для изготовления поддельной документации;

мобильные телефоны и компьютеры с поличным.

На основании собранных доказательств злоумышленнику сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, существующих в бумажной форме, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов);

ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

"Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы", - подчеркнули в СБУ.

Напомним, Служба безопасности совместно с ДБР нейтрализовала в Киеве преступную деятельность еще одного частного детективного агентства. Фигуранты продавали конфиденциальную информацию из государственных баз данных и за деньги незаконно следили за жителями столичного региона.