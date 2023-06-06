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Агро
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В Днепропетровской области нашли нелегальный спиртзавод: потери от него оценивают в 4 миллиарда гривен (ФОТО)

В Днепропетровской области нашли нелегальный спиртзавод: потери от него оценивают в 4 миллиарда гривен (ФОТО)
Фото: БЭБ

Бюро экономической безопасности разоблачило группу лиц, организовавших на территории Днепропетровской области незаконное производство спирта с использованием технологического оборудования, обеспечивающего его изготовление в промышленных масштабах.

Как говорится в сообщении ведомства, ежесуточно там незаконно производилось 20 тонн спирта, а с помощью подземного трубопровода протяженностью примерно 1 км незаконно изготовленную продукцию перекачивали в оборудованное спиртохранилище. Сумма ущерба по неуплате акцизного налога и НДС составляет примерно 4 миллиарда гривен.

Продолжаются следственные действия, к которым привлечены сотрудники департамента контроля за подакцизными товарами Государственной налоговой службы. Детективы БЭБ изъяли 113 тонн незаконно изготовленного спирта и оборудование целостного имущественного комплекса, включающего все этапы технологического процесса изготовления спирта.

Дело расследуется детективами БЭБ по частям 1 и 2 статьи 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) и части 3 статьи 212 Уголовного кодекса (eклонение от уплаты налогов).

Фото 2 — В Днепропетровской области нашли нелегальный спиртзавод: потери от него оценивают в 4 миллиарда гривен (ФОТО)
Фото: БЭБ
Фото 3 — В Днепропетровской области нашли нелегальный спиртзавод: потери от него оценивают в 4 миллиарда гривен (ФОТО)
Фото: БЭБ
Фото 4 — В Днепропетровской области нашли нелегальный спиртзавод: потери от него оценивают в 4 миллиарда гривен (ФОТО)
Фото: БЭБ
Фото 5 — В Днепропетровской области нашли нелегальный спиртзавод: потери от него оценивают в 4 миллиарда гривен (ФОТО)
Фото: БЭБ
Фото 6 — В Днепропетровской области нашли нелегальный спиртзавод: потери от него оценивают в 4 миллиарда гривен (ФОТО)
Фото: БЭБ
Фото 7 — В Днепропетровской области нашли нелегальный спиртзавод: потери от него оценивают в 4 миллиарда гривен (ФОТО)
Фото: БЭБ
Фото 8 — В Днепропетровской области нашли нелегальный спиртзавод: потери от него оценивают в 4 миллиарда гривен (ФОТО)
Фото: БЭБ
Фото 9 — В Днепропетровской области нашли нелегальный спиртзавод: потери от него оценивают в 4 миллиарда гривен (ФОТО)
Фото: БЭБ
Фото 10 — В Днепропетровской области нашли нелегальный спиртзавод: потери от него оценивают в 4 миллиарда гривен (ФОТО)
Фото: БЭБ
Фото 11 — В Днепропетровской области нашли нелегальный спиртзавод: потери от него оценивают в 4 миллиарда гривен (ФОТО)
Фото: БЭБ
Фото 12 — В Днепропетровской области нашли нелегальный спиртзавод: потери от него оценивают в 4 миллиарда гривен (ФОТО)
Фото: БЭБ

Напомним также, что месяц назад БЭБ сообщало об обнаружении промышленного производства контрафактного алкоголя под видом известных брендов в Черниговской области.

Автор:
Тимофей Беспятов