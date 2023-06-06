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Категорія
Агро
Дата публікації

На Дніпропетровщині знайшли нелегальний спиртзавод: втрати від нього оцінюють у 4 мільярди гривень (ФОТО)

На Дніпропетровщині знайшли нелегальний спиртзавод: втрати від нього оцінюють у 4 мільярди гривень (ФОТО)
Фото: БЕБ

Бюро економічної безпеки викрило групу осіб, які організували на території Дніпропетровської області незаконне виробництво спирту з використанням технологічного обладнання, що забезпечує його виготовлення в промислових масштабах.

Як ідеться в повідомленні відомства, щодоби там незаконно вироблялось 20 тонн спирту, а за допомогою підземного трубопроводу довжиною приблизно 1 км незаконно виготовлену продукцію перекачували до обладнаного спиртосховища. Сума збитків щодо несплати акцизного податку та ПДВ складає приблизно 4 мільярди гривень.

Наразі тривають слідчі дії, до яких залучені співробітники департаменту контролю за підакцизними товарами Державної податкової служби. Детективи БЕБ вилучили 113 тонн незаконно виготовленого спирту та обладнання цілісного майнового комплексу, що включає в себе всі етапи технологічного процесу виготовлення спирту.

Справа розслідується детективами БЕБ за частинами 1 та 2 статті 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу (ухилення від сплати податків).

Фото 2 — На Дніпропетровщині знайшли нелегальний спиртзавод: втрати від нього оцінюють у 4 мільярди гривень (ФОТО)
Фото: БЕБ
Фото 3 — На Дніпропетровщині знайшли нелегальний спиртзавод: втрати від нього оцінюють у 4 мільярди гривень (ФОТО)
Фото: БЕБ
Фото 4 — На Дніпропетровщині знайшли нелегальний спиртзавод: втрати від нього оцінюють у 4 мільярди гривень (ФОТО)
Фото: БЕБ
Фото 5 — На Дніпропетровщині знайшли нелегальний спиртзавод: втрати від нього оцінюють у 4 мільярди гривень (ФОТО)
Фото: БЕБ
Фото 6 — На Дніпропетровщині знайшли нелегальний спиртзавод: втрати від нього оцінюють у 4 мільярди гривень (ФОТО)
Фото: БЕБ
Фото 7 — На Дніпропетровщині знайшли нелегальний спиртзавод: втрати від нього оцінюють у 4 мільярди гривень (ФОТО)
Фото: БЕБ
Фото 8 — На Дніпропетровщині знайшли нелегальний спиртзавод: втрати від нього оцінюють у 4 мільярди гривень (ФОТО)
Фото: БЕБ
Фото 9 — На Дніпропетровщині знайшли нелегальний спиртзавод: втрати від нього оцінюють у 4 мільярди гривень (ФОТО)
Фото: БЕБ
Фото 10 — На Дніпропетровщині знайшли нелегальний спиртзавод: втрати від нього оцінюють у 4 мільярди гривень (ФОТО)
Фото: БЕБ
Фото 11 — На Дніпропетровщині знайшли нелегальний спиртзавод: втрати від нього оцінюють у 4 мільярди гривень (ФОТО)
Фото: БЕБ
Фото 12 — На Дніпропетровщині знайшли нелегальний спиртзавод: втрати від нього оцінюють у 4 мільярди гривень (ФОТО)
Фото: БЕБ

Нагадаємо також, що місяць тому БЕБ повідомляло про виявлення промислового виробництва контрафактного алкоголю під виглядом відомих брендів в Чернігівській області.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов