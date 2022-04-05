Заседание Совбеза ООН: Россия назвала убийства в Буче "откровенными постановками"

В Совете Безопасности ООН во вторник, 5 апреля, состоялось заседание, посвященное войне в Украине и военным преступлениям.

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Заместитель Генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс сказал, что в результате войны в Украине более 11,3 миллиона граждан были вынуждены покинуть свои дома, в том числе 4,2 миллиона нашли убежище в других странах.

"К сожалению, эти цифры продолжат расти, пока не будет взята пауза, не будет установлен мир", — добавил Гриффитс.

Он также выразил озабоченность в связи с растущим числом сообщений о случаях сексуального насилия, надругательств и торговли людьми.

Президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи рассказал о военных преступлениях России.

"Сейчас мир увидел, что сделали российские военные в Буче, пока удерживали город в оккупации, но миру еще предстоит увидеть, что они сделали в других оккупированных городах и районах нашей страны", — подчеркнул он.

Зеленский сказал, что нужно реформировать систему безопасности ООН с тем, чтобы "право на вето" не было "правом на убийство".

В ответ постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал кадры из Бучи "откровенными преступными постановками с мирными украинцами, убитыми своими же радикалами...".

"Мы пришли к вам не из-за украинских земель. Мы пришли, чтобы принести долгожданный мир на истекающий кровью Донбасс", — заявил Небензя.

"Как так, что россияне опустились до жестокости нацистов? Когда вы начали получать удовольствие от совершения действий, как у нацистов? От убийства мирных жителей, от попыток лишить другую страну международно признанных границ?" — обратился к Небензе постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Он сказал, что "Россия превратилась в нацистский концлагерь".

В Совбезе потребовали, чтобы Россия немедленно прекратила военную агрессию и вывела войска с территории Украины.

"Война в Украине из-за её характера, интенсивности и последствий - один из величайших вызовов международному порядку и архитектуре глобального мира, основанным на Уставе Организации Объединенных Наций", - сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Перед этим созвать заседание Совбеза пыталась РФ, заявляя о якобы "преступных провокациях украинских военных и радикалов" в Буче. Но председательствующая Великобритания ответила отказом на запрос РФ.

Тем временем Соединенные Штаты Америки решили обратиться в ООН с просьбой исключить Россию из Совета по правам человека.