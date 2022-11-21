Появляется все больше доказательств преступлений российских военных в каждом регионе, где они были, - США

Посол США по особым поручениям в сфере глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак заявила, что сейчас появляется еще больше свидетельств о преступлениях российских военных в каждом регионе, где они были. Об этом пишет CNN.

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"Это включает умышленные, неизбирательные и неразмерные нападения на гражданское население и элементы гражданской инфраструктуры, жестокое обращение с гражданскими лицами и военнопленными и попытки скрыть эти преступления, сообщения о казнях, пытках и сексуальном насилии", - пишет издание.

Россию обвиняют в преднамеренном нанесении ударов по гражданской электросети Украины с целью оставить гражданское население без электричества и тепла — действие, которое можно было бы приравнять к военному преступлению.

Ван Шаак сказала, что трудно определить, будут ли отдельные удары военными преступлениями, отметив, что каждый отдельный удар необходимо оценивать с точки зрения того, были ли вблизи военные объекты, были ли это чисто гражданские объекты, но они являются последовательной схемой. нападений на гражданские элементы

Ван Шаак также отметила, что Россией была построена большая транснациональная инфраструктура фильтрационных операций, которые теперь получили тысячи граждан Украины, что является нарушением международного права.

"Есть убедительные отчеты о физическом и психологическом насилии, в том числе суммарные казни, в рамках операций, а также о насильственном перемещении и депортации, в том числе тысяч украинских детей, которые были похищены и насильственно усыновлены семьями в России", - сказала она.

Напомним, Парламентская ассамблея НАТО призвала создать специальный Международный трибунал по агрессии России и признала ее государством-террористом.