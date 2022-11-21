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З'являється все більше доказів злочинів російських військових в кожному регіоні де вони були, - США
Посол США з особливих доручень у сфері глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак заявила, що зараз з'являється ще більше свідчень про злочини російських військових в кожному регіоні де вони були. Про це пише CNN.
"Це включає навмисні, невиборчі та нерозмірні напади на громадянське населення та елементи громадянської інфраструктури, жорстоке поводження з цивільними особами та військовополоненими та спроби приховати ці злочини, повідомлення про страти, катування та сексуальне насильство", - пише видання.
Росію звинувачують у навмисному завдання ударів по цивільній електромережі України з метою залишити громадянське населення без електрики та тепла — дія, яку можна було б прирівняти до воєнного злочину.
Ван Шаак сказала, що важко визначити, чи будуть окремі удари воєнними злочинами, зазначивши, що кожен окремий удар необхідно оцінювати з точки зору того, чи були поблизу військові об'єкти, чи це були суто цивільні об'єкти, але вони є послідовною схемою нападів на цивільні елементи.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Ван Шаак також зазначила, що Росією була збудована велика транснаціональна інфраструктура фільтраційних операцій, яких тепер зазнали тисячі громадян України, що є порушенням міжнародного права.
"Є переконливі звіти про фізичне та психологічне насильство, у тому числі сумарні страти, в рамках операцій, а також про насильницьке переміщення та депортацію, у тому числі тисяч українських дітей, які були викрадені та насильно усиновлені сім'ями в Росії", — сказала вона.
Нагадаємо, Парламентська асамблея НАТО закликала створити спеціальний Міжнародний трибунал щодо агресії Росії та визнала її державою-терористом.