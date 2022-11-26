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Министры юстиции G7 встретятся для обсуждения военных преступлений РФ в Украине
Впервые в истории министры G7 встретятся 28-29 ноября, чтобы обсудить военные преступления России в Украине.
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Об этом сообщило Федеральное министерство юстиции Германии.
"Семь крупнейших промышленных стран поддерживают Украину. В понедельник и вторник в Берлине впервые встретятся министры юстиции стран G7. Тема: уголовное преследование военных преступлений", - об этом сообщается в Twitter Федерального министерства юстиции Германии.
Напомним, что G7 создает координационный механизм, чтобы помогать Украине восстанавливать и защищать критическую инфраструктуру.Подписывайтесь на наш Telegram канал