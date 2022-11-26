Министры юстиции G7 встретятся для обсуждения военных преступлений РФ в Украине

Впервые в истории министры G7 встретятся 28-29 ноября, чтобы обсудить военные преступления России в Украине.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщило Федеральное министерство юстиции Германии.

"Семь крупнейших промышленных стран поддерживают Украину. В понедельник и вторник в Берлине впервые встретятся министры юстиции стран G7. Тема: уголовное преследование военных преступлений", - об этом сообщается в Twitter Федерального министерства юстиции Германии.

🇨🇦🇯🇵🇺🇸🇮🇹🇫🇷🇬🇧🇩🇪 - die sieben größten Industrienationen stehen an der Seite der #Ukraine. Am Montag und Dienstag treffen sich die Justizminister der G7-Staaten in Berlin - zum ersten Mal überhaupt. Das Thema: die Verfolgung von Kriegsverbrechen. BM @MarcoBuschmann zu #G7Justice: pic.twitter.com/sdNBCrFsFS — Bundesministerium der Justiz (@bmj_bund) November 26, 2022

Напомним, что G7 создает координационный механизм, чтобы помогать Украине восстанавливать и защищать критическую инфраструктуру.