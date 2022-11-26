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Міністри юстиції G7 зустрінуться для обговорення військових злочинів РФ в Україні
Вперше в історії міністри G7 зустрінуться 28-29 листопада, щоби обговорити військові злочини Росії в Україні.
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Про це повідомило Федеральне міністерство юстиції Німеччини.
"Сім найбільших промислових країн підтримують Україну. У понеділок та вівторок у Берліні вперше зустрінуться міністри юстиції країн G7. Тема: кримінальне переслідування військових злочинів", - про це повідомляється в Twitter Федерального міністерства юстиції Німеччини.
Нагадаємо, що G7 створює координаційний механізм, щоб допомагати Україні відновлювати та захищати критичну інфраструктуру.Підписуйтесь на наш Telegram канал