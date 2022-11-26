Міністри юстиції G7 зустрінуться для обговорення військових злочинів РФ в Україні

Вперше в історії міністри G7 зустрінуться 28-29 листопада, щоби обговорити військові злочини Росії в Україні.

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Про це повідомило Федеральне міністерство юстиції Німеччини.

"Сім найбільших промислових країн підтримують Україну. У понеділок та вівторок у Берліні вперше зустрінуться міністри юстиції країн G7. Тема: кримінальне переслідування військових злочинів", - про це повідомляється в Twitter Федерального міністерства юстиції Німеччини.

🇨🇦🇯🇵🇺🇸🇮🇹🇫🇷🇬🇧🇩🇪 - die sieben größten Industrienationen stehen an der Seite der #Ukraine. Am Montag und Dienstag treffen sich die Justizminister der G7-Staaten in Berlin - zum ersten Mal überhaupt. Das Thema: die Verfolgung von Kriegsverbrechen. BM @MarcoBuschmann zu #G7Justice: pic.twitter.com/sdNBCrFsFS — Bundesministerium der Justiz (@bmj_bund) November 26, 2022

Нагадаємо, що G7 створює координаційний механізм, щоб допомагати Україні відновлювати та захищати критичну інфраструктуру.