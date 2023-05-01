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Чиновнику из Нацпарка на Херсонщине, передавшего оккупантам государственное имущество, грозит пожизненное заключение
Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении заместителю директора Национального природного парка "Нижнеднепровский", передавшего оккупантам передавшего имущество Нацпарку. Ему сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы за конфискацию имущества.
Мужчина с первых дней оккупации Херсонской области перешел на сторону врага и всячески стал помогать оккупантам устанавливать их режим, сообщают в ГБР.
Он отдал оккупантом два катера общей стоимостью почти два миллиона гривен, которые оккупанты использовали для патрулирования Днепра и контроля Антоновского моста.
Также предатель активно участвовал в создании так называемого "Департамента экологии и природных ресурсов Херсонской области", вошедшего в состав оккупационных властей и действующего по законам РФ. Он готовил нормативные документы фейкового учреждения, создавал штатную структуру, агитировал херсонцев идти работать в "департамент".Подписывайтесь на наш YouTube канал
По информации ГБР, коллаборант активно сотрудничал с бывшим "министром связи ДНР" Виктором Яценко и "вице-губернатором Херсонской области" Губаревой.
В настоящее время должностное лицо Нацпарка скрывается на временно оккупированной части Херсонщины.
Напомним, Служба безопасности Украины сообщает о разоблачении еще шести коллаборанток, причастных к организации незаконных референдумов на временно оккупированных территориях Херсонской и Луганской областей.