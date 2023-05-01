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Преступность
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Чиновнику из Нацпарка на Херсонщине, передавшего оккупантам государственное имущество, грозит пожизненное заключение

ГБР
Общая стоимость переданного оккупантам госимущества составляет два миллиона гривен. Фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении заместителю директора Национального природного парка "Нижнеднепровский", передавшего оккупантам передавшего имущество Нацпарку. Ему сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы за конфискацию имущества.

Мужчина с первых дней оккупации Херсонской области перешел на сторону врага и всячески стал помогать оккупантам устанавливать их режим, сообщают в ГБР.

Он отдал оккупантом два катера общей стоимостью почти два миллиона гривен, которые оккупанты использовали для патрулирования Днепра и контроля Антоновского моста.

Также предатель активно участвовал в создании так называемого "Департамента экологии и природных ресурсов Херсонской области", вошедшего в состав оккупационных властей и действующего по законам РФ. Он готовил нормативные документы фейкового учреждения, создавал штатную структуру, агитировал херсонцев идти работать в "департамент".

По информации ГБР, коллаборант активно сотрудничал с бывшим "министром связи ДНР" Виктором Яценко и "вице-губернатором Херсонской области" Губаревой.

В настоящее время должностное лицо Нацпарка скрывается на временно оккупированной части Херсонщины.

Напомним, Служба безопасности Украины сообщает о разоблачении еще шести коллаборанток, причастных к организации незаконных референдумов на временно оккупированных территориях Херсонской и Луганской областей.

Автор:
Татьяна Гойденко