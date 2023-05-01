Бывшего нардепа Волошина будут судить за государственную измену: ему грозит до 15 лет тюрьмы

Служба безопасности совместно с ДБР собрала доказательную базу на бывшего народного депутата Верховной рады Украины ІХ созыва от запрещенной политической партии "ОПЗЖ" Олега Волошина.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в течение 2020-2021 годов он активно способствовал высшему военно-политическому руководству РФ в проведении масштабной подрывной деятельности против Украины.

На основании собранных доказательств в суд направлен обвинительный акт по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

ч. 1 ст. 125 (нанесение умышленного легкого телесного повреждения).

"По данным контрразведки СБУ, Волошин целенаправленно пытался манипулировать общественным мнением украинских граждан в интересах страны-агрессора", - подчеркивают в СБУ.

Там добавляют, что находясь в рядах запрещенной партии ОПЗЖ, Волошин публично распространял кремлевские нарративы по поводу общественно-политической ситуации в нашем государстве.

Также в своих многочисленных сообщениях в соцсетях и выступлениях в телеэфирах Волошин пытался дискредитировать Украину на международной арене.

Кроме того, он публично оправдывал создание и деятельность террористической организации "Л/ДНР".

Вместе с этим задокументирован факт причинения им умышленных телесных повреждений другому гражданину.

"Накануне полномасштабного вторжения фигурант сбежал из Украины в РФ, где сейчас скрывается от правосудия. В связи с этим прокуроры будут ходатайствовать о специальном судебном разбирательстве для привлечения злоумышленника к ответственности за преступления против нашего государства. Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения", – отмечают в СБУ.

Ранее Верховная Рада Украины прекратила полномочия нардепов Натальи Королевской, Юрия Солода и Олега Волошина, избранных от запрещенной ОПЗЖ.

Напомним, бывшему народному депутату Украины от запрещенной политической партии "ОПЗЖ" Ренату Кузьмину, подозреваемому в государственной измене, уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.