Мир на умовах Росії не принесе безпеки ні Україні, ні Європі, - МЗС Німеччини

Скасування антиросійських санкцій можливе лише у разі виведення військ РФ з території України. При цьому мир на умовах Росії за підсумками війни проти України не принесе безпеки ні Україні, ні Європі, а стане запрошенням до наступної війни.

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Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтерв'ю Bild am Sonntag.

За її словами, припинення вогню в Україні могло стати першим кроком до мирного врегулювання. Вона вважає, що мир на умовах, які диктуватиме Росія, не принесе бажаної безпеки ні Україні, ні Європі.

"Нам ясно, що санкції можуть бути зняті лише в тому випадку, якщо Росія виведе свої війська. Мир на умовах, продиктованих Росією, не принесе безпеки ні Україні, ні нам у Європі. У гіршому разі це буде запрошення до наступної війни – ще ближчої до наших кордонів", - сказала Бербок.

Вона наголосила, що партнери мають сприяти посиленню України, щоб вона могла також вирішувати, на яких умовах буде укладено мир.

"Бо саме українці гинуть у цій війні і саме їм загрожує придушення та тиранія під російською окупацією. Ніхто не має права їм диктувати", – додала міністр.

За її словами, західні країни мають сприяти встановленню миру в Україні, який стане гарантією мирного майбутнього у Європі.

"Йдеться не лише про відсутність війни, а й про безпеку вільного життя. Оскільки світовий порядок, який ми знали в Європі, був безповоротно зруйнований Путіним. Як би нам не хотілося, повернення до 24 лютого не буде. Ми більше ніколи не зможемо покладатися лише на обіцянки Путіна", - заявила Бербок.

Вона також наголосила на важливості допомоги для України, щоб перемогти РФ і захиститися в майбутньому. Вона зауважила, "тільки коли всі в Європі знову усвідомлюють, що наприкінці війни жодна країна не виграє, а всі програють, знову настане справжній мир".

Зазначимо, Бундестаг на засіданні 28 квітня виступив за всебічну підтримку України у її війні проти російської агресії, зокрема допустивши постачання для цієї мети важкого озброєння з Німеччини.